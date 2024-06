‚Potenciálně apokalyptické.‘ OSN varuje před rozšířením války mezi Izraelem a Hamásem

Rozšíření izraelské války proti palestinskému hnutí Hamás z Pásmu Gazy do Libanonu by mělo potenciálně apokalyptické následky. Podle agentury AFP to ve středu řekl šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Martin Griffiths. Humanitární organizace jsou ale podle něj na tuto možnost dostatečně připraveny. Ženeva 22:04 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničené budovy v Pásmu Gaza | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

„Považuji to za jiskru, která zažehne sud střelného prachu... Je to potenciálně apokalyptické,“ varoval Griffiths, jehož mandát končí tento týden. Dodal, že možné důsledky jsou „nepředvídatelné“. Konflikt zahrnující Libanon „se rozšíří do Sýrie a pak na další území v regionu“, řekl Griffiths.

„Bude to mít samozřejmě důsledky v Gaze a samozřejmě to bude mít dopad na Západní břeh Jordánu,“ řekl.

Válka v Pásmu Gazy, která vypukla před devíti měsíci, „nám ukázala nový stupeň tragédie a krutosti“, řekl Griffiths. „Všichni jsme se však obávali, že by to mohl být jen začátek,“ dodal.

Válka v Pásmu Gazy, kterou vyvolal bezprecedentní teroristický útok Hamásu na Izrael 7. října, vedla k násilnostem na severní hranici Izraele s Libanonem, kde téměř denně dochází k přestřelkám mezi šíitským hnutím Hizballáh, spojencem Hamásu, a izraelskou armádou.

Hizballáh otevřel frontu s Izraelem na podporu Hamásu den po útoku, který palestinští ozbrojenci provedli 7. října a při němž zahynulo na 1200 lidí.

Dalších zhruba 250 osob palestinští ozbrojenci odvlekli na území Pásma Gazy. Izraelská vojenská ofenziva si od té doby vyžádala životy více než 37 700 Palestinců.