Hamás Izraeli nechce vyhovět. Po 21 měsících války ale možná nemá jinou možnost, myslí si Taterová

Donald Trump stále optimisticky hlásí, že do konce týdne by mohlo být uzavřeno příměří v Pásmu Gazy. Na druhou stranu údajně ze schůzky s Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě nevzešlo nic, co by se mohlo blížit dohodě. „Příměří je dlouhodobě nejasná silueta v mlze. Hamás Izraeli nebude chtít vyhovět. Po 21 měsících války ale možná nebude mít jinou možnost," zamýšlí se pro Český rozhlas Plus Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Osobnost Plus Gaza/Praha 14:01 12. července 2025

„Tušíme základní obrysy příměří, ale někdy se zdá být blíž a někdy dále. Z posledních informací, které pochází od zvláštního vyjednavače Donalda Trumpa pro Blízký východ Steva Witkoffa, víme, že se údajně podařilo dořešit tři ze čtyř základních překážek,“ vysvětluje Taterová.

Podle ní je největší momentální překážkou při vyjednávání otázka, kam až ustoupí izraelská armáda.

„Pokud by příměří skutečně vyšlo a přestalo se na 60 dnů válčit, dojde pravděpodobně k výměně rukojmích za palestinské vězně, navýšení humanitární pomoci a tak dále,“ předpokládá expertka.

„Hraje se tam ale také o to, kam by se stáhla izraelská armáda. A kde by byl případně prostor pro to, aby Hamás nebo jiná palestinská hnutí mohla dále operovat. To je samozřejmě velmi kontroverzní otázka, protože je to něco, co si Izrael dlouhodobě nepřeje,“ upřesňuje.

Zmiňuje také plán Izraele Hamás odzbrojit a jeho členy fyzicky odsunout.

„To je přesně něco, o čem mluvil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Prohlásil, že už nedovolí, aby se z Gazy znovu stal Hamástán, a že tři základní podmínky jsou, že se Hamás vzdá, odzbrojí a většina jeho významných členů odejde do exilu,“ vyjmenovává.

„Hamás to určitě nebude chtít udělat,“ myslí si Taterová. „Pokud by přišel o moc v Gaze a odešel do exilu, tak de facto ztratí svoji hlavní politickou agendu. Na druhou stranu po těch 21 měsících války je pravděpodobně už natolik zdecimován a přišel o takovou část svých spojenců, že mu možná nic jiného nezbyde.“

Kam přestěhovat Gazany?

S jakýmkoli přesunem obyvatel z Pásma Gazy souvisí otázka, kam by se měli přemístit. Jednou z možností je tábor ve městě Rafáh na jižním cípu Pásma Gazy.

„Palestinců v Gaze má být pořád kolem dvou milionů, což je samozřejmě obrovské číslo i s ohledem na to, jak je Gaza samotná malá. Má podobný rozměr jako Praha. Rafáh je ještě výrazně menší,“ přibližuje.

Izraelský ministr obrany Israel Katz tvrdí, že půjde o dočasné řešení. „A že všichni, kdo by do Rafáhu přišli, by byli bezpečnostně prověřeni. Takže by se vědělo, že u sebe nemají zbraně. A asi by se dalo i nějak poznat, kdo z nich patří k Hamásu a kdo ne,“ předpokládá expertka.

Co ale bude dál? „Kam lidi přesunout dlouhodobě, to je něco, o čem se vyjednává. Arabské země obecně o palestinské uprchlíky nemají příliš velký zájem, přijímají třeba jen menší jednotky dětí nebo zranitelných lidí. V minulých měsících se ale hovořilo o tom, že se neformálně vyjednává se zeměmi, jako je Somálsko, Libye nebo třeba Kongo,“ dodává Taterová.

Jaká je v tuto chvíli podpora Hamásu v Pásmu Gazy? A zvládne se Benjamin Netanjahu udržet v politice?