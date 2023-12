Další příměří je vyloučené. Izraelská vláda potřebuje ukázat, že proti Hamásu stále bojuje, míní politolog

Izraelská armáda v pátek ráno oznámila, že obnovila své bojové operace v Pásmu Gazy. Palestinské hnutí Hamás podle ní porušilo příměří raketovým útokem z Gazy. „Obávám se, že v krátkodobém horizontu je příměří vyloučené, protože izraelská vláda potřebuje ukázat, že ve vojenské operaci proti Hamásu pokračuje,“ řekl Radiožurnálu Jakub Záhora z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 15:47 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouř stoupající nad Gazou z pohledu z jižního Izraele | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Podle zprávy televize Al-Džazíra, která přišla krátce před polednem, Hamás vypálil salvy raket na města v jižním Izraeli a v této oblasti se rozezněly sirény. Pokud by se potvrdilo, že už předtím narušilo klid zbraní jako první hnutí Hamás – co tím mohlo sledovat? Nebo jak důvěryhodně zní jejich zmíněné vysvětlení?

Vezmu to z trochu jiného úhlu. Popravdě řečeno, ono bylo víceméně jasné, že ke skončení příměří dojde. Izrael obvinil z jeho porušení Hamás. Hamás už dříve argumentoval, že ho naopak porušoval Izrael.

Příměří v Gaze Izraelské oznámení přišlo krátce poté, co v 6.00 hodin středoevropského času vypršel termín konce klidu zbraní, aniž by některá ze stran zapojených do vyjednávání potvrdila jeho prodloužení.

Příměří bylo vyhlášeno před týdnem a provázelo je propuštění desítek rukojmích Hamásu a palestinských vězňů a posílené dodávky humanitární pomoci do Gazy.

Podle Hamásu nese odpovědnost za obnovení bojů Izrael, protože odmítl návrhy na propuštění dospělých rukojmích a vydání těl zabitých výměnou za další den příměří

Například že dodávky humanitární pomoci nedochází až na sever Pásma Gazy, jak mělo být údajně dohodnuto. Byly tam spory ohledně propouštění jak rukojmích, tak palestinských vězňů.

Podle mě je celkem očekávatelné, že jak Hamás, tak Izrael se obviňují z porušování příměří tu druhou stranu.

Nicméně bych tomu nepřikládal takovou důležitost, protože bylo jasné, že to příměří končí. Tyto argumentace jsou mířené především na mezinárodní mínění a na získání podpory pro jednu ze stran.

Jak vidíte šance, že se podaří obnovit klid zbraní a jak silné páky mají v tomhle směru zprostředkovatelé jednání Katar, Egypt a Spojené státy? Izraelci podle dostupných zpráv dalšímu příměří moc nadějí nedávají.

Jsem také pesimistický, a to právě kvůli izraelskému postoji. Izraelci už od zahájení příměří říkali, že to je opravdu jenom pauza v bojích, která sice vyhovovala i Izraelcům, nicméně z ní víc těžili jak Hamás, tak palestinské obyvatelstvo.

Šance, že dojde k dalšímu příměří, vidím jako velmi malé, ale doufám, že zase dojde k další dohodě o výměně rukojmích za palestinské vězně držené Izraelem.

Obávám se, že v krátkodobém horizontu je teď vyloučené, protože izraelská vláda potřebuje ukázat, že ve vojenské operaci proti Hamásu pokračuje.

Jakub Záhora | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas