Tureček: Popularita Hamásu mezi Palestinci roste. Jednání o rukojmích v Izraeli naráží na politiku

„Jsem z kibucu Nir Oz, kde jsme byli i 7. října. Mého otce a bratry unesl Hamás, zatímco jsme s přítelem byli v bezpečné místnosti. Zvenčí jsem slyšela arabštinu a výkřiky Alláhu akbar a strašně jsem se bála. Bála jsem se o otce, o bratry a nevěděla, kde jsou. O otci pořád nevím a chybí mi. Bratři se vrátili, ale potřebujeme tátu,“ říká Shir, jedna ze tří izraelských žen, které zatím marně pátrají po osudech svých příbuzných unesených do Gazy.

Své syny pohřešují Vicky Cohen a Yablonka Veret, obě ženy vyčítají izraelské vládě, že nedbala varování, že by Hamás mohl podobnou akci provést. „Teď ale nepřemýšlím o vládě nebo politice. Zajímá mě jen, jak přivést zpět naše blízké. Nesmějí je tam nechat. Netuším, co se jim může stát, pokud tam zůstanou jediný den navíc,“ zdůrazňuje Veret.

„Lidé v Izraeli, kteří bydlí poblíž Gazy, strašně utrpěli. Nechtějí se vrátit domů. Není možné, aby tu Hamás zůstal s námi. Zabíjeli malé děti i staré ženy, dokonce i zvířata pobili. Připomíná to holocaust, můj otec žil v Praze a prožil to. A teď jako by se to opakovalo. Jen doufám, že vláda přivede všechny rukojmí zpět. Přijeli jsme, abychom mluvili se zdejší vládou, aby nám pomohli. My s Hamásem mluvit nemůžeme, ale možná jiné státy ano,“ dodává.

Vicky Cohen se domnívá, že pád Hamásu pomůže i obyvatelům Gazy: „Používají lidi jako živé štíty a zabavují jídlo, které se má dostat k lidem. A to nepřestane, dokud jim to někdo nezatrhne. Možná právě toto teď dělá izraelská armáda a až to skončí, bude to lepší i pro obyvatele Gazy a samozřejmě i Izraelce. Byli hrozbou po celé roky.“

Popularita Hamásu roste

Všechny tři ženy shodně tvrdí, že jim nejde o politiku, jak ale zdůrazňuje expert na Blízký východ Břetislav Tureček, realita je taková, že to politické téma je.

„Do Kataru se před pár dny chystal ředitel Mossadu na další kolo vyjednávání o propuštění rukojmí, ale na poslední chvíli mu to izraelský válečný kabinet poměrem hlasů 2:1 zarazil s tím, že je třeba ještě chvíli bojovat v Gaze. Jedna věc je bolest těchto lidí a jejich přání, druhá pak politická realita. A často tyto dvě věci nekorespondují,“ podotýká.

Vedle osvobození rukojmí je totiž v zájmu Izraele také likvidace vojenských kapacit Hamásu. A i v rámci izraelské společnosti se odehrává někdy i velmi emotivní debata, jak oba zájmy vyvážit.

Při izraelských vojenských akcích dnes prý také umírá více civilistů, než tomu bylo v minulosti, a přestože statistikám Hamásu v tomto nelze plně důvěřovat, Izrael je nezveřejňuje vůbec.

Tureček upozorňuje na to, že hnutí Hamás v poslední době roste popularita, a to jak na Západním břehu Jordánu, tak paradoxně i v Gaze, kde přitom v důsledku izraelských útoků – které jsou reakcí na prvotní teroristický útok Hamásu – přišly o život tisíce lidí a další statisíce byly vyhnány ze svých domovů.

„Daří se jim přesvědčovat palestinskou veřejnost, že Hamás udělal pro palestinskou věc víc než ‚umírněná‘ vláda na Západním břehu: bojuje proti izraelské okupaci a obnovuje čest Palestinců s jejich pošlapaným sebevědomím,“ podotýká vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě.

