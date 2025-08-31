Hamás potvrdil smrt svého vůdce v Pásmu Gazy Muhammada Sinvára. Označil ho za mučedníka
Palestinské teroristické hnutí Hamás potvrdilo smrt vůdce svého vojenského křídla Muhammada Sinvára, jehož zabití Izrael oznámil už na konci května. Hamás neposkytl podrobnosti k Sinvárově úmrtí, ale zveřejnil jeho fotografie s dalšími vůdci hnutí, přičemž je označil za mučedníky, uvedla agentura Reuters.
Muhammad Sinvár se stal faktickým vůdcem Hamásu v Pásmu Gazy loni v říjnu poté, co izraelské jednotky zabily jeho staršího bratra Jahjáa Sinvára. Ten zosnoval útok na Izrael ze 7. října 2023.
Ozbrojenci při něm v izraelském pohraničí zabili 1200 lidí a dalších 250 odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Tímto útokem začala válka v Pásmu Gazy, kde si izraelská odveta vyžádala podle úřadů kontrolovaných Hamásem životy více než 63 000 Palestinců.
Potvrzení smrti Muhammada Sinvára podle Reuters znamená, že jeho blízký spolupracovník Izz ad-Dín Haddád, který dohlíží na operace na severu Pásma Gazy, je pověřen vedením ozbrojeného křídla Hamásu v celé enklávě.