Hamás předal těla dalších čtyř rukojmích. Izrael na závěr první fáze příměří propustil palestinské vězně

Izraelská armáda převzala v noci na čtvrtek těla dalších čtyř izraelských rukojmích, která před tím teroristické hnutí Hamás předalo zástupcům Červeného kříže. Těla zamířila k identifikaci, informoval podle agentur úřad premiéra Benjamina Netanjahua. Do palestinského Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu mezitím dorazil konvoj s desítkami palestinských vězňů, které Izrael propustil v rámci dohody o končící první fázi příměří. Tel Aviv/Gaza 6:42 27. února 2025

Další autobusy s palestinskými vězni později nad ránem dorazily do Gazy. Izrael měl původně propustit šest stovek vězňů již minulou sobotu. Jde o poslední výměnu v rámci první fáze příměří, která končí v sobotu. Zatím není jasné, co bude následovat. Hamás však ve čtvrtek uvedl, že je připraven jednat o podmínkách další fáze klidu zbraní.

Rakve se čtveřicí rukojmích předal Červený kříž izraelskému vojsku na hraničním přechodu Kerem Šalom v blízkosti egyptských hranic. Izrael hodlá výměnu dokončit až poté, co identifikuje přijatá těla, což může trvat několik hodin.

Podle serveru Times of Israel přijelo do Ramalláhu 37 Palestinců, kteří mají zůstat na Západním břehu, dalších pět jich zamířilo do svých domovů ve východním Jeruzalémě. Agentura Reuters později napsala, že autobusy již dovezly propuštěné vězně i do Pásma Gazy. Tam by se mělo vrátit 467 Palestinců zadržených Izraelem během současného konfliktu. Izrael by měl propustit i 151 dříve uvězněných Palestinců, z nichž dvě třetiny čeká deportace.

V úterý se podařilo vyjednavačům odblokovat situaci, která nastala poté, co Izrael v sobotu nepropustil na šest stovek palestinských vězňů, což odůvodnil porušováním příměří ze strany Hamásu. Jednalo se zejména o veřejné ceremonie, které doprovázely předání živých i mrtvých rukojmích v Pásmu Gazy.

Hamás uvedl, že jednání Izraele rovněž porušuje příměří, a nebylo jisté, že předá těla v původně stanoveném čtvrtečním termínu. Nakonec to učinil hned zkraje dne bez jakýchkoli veřejných vystoupení.

Pokračování příměří

Dohoda, která v první fázi zahrnovala propuštění 33 izraelských rukojmích výměnou za přibližně 2000 palestinských vězňů a zadržených Palestinců držených v izraelských věznicích a stažení izraelských jednotek z některých jejich pozic v Pásmu Gazy, zůstala v platnosti navzdory překážkám.

Hamás uvedl, že jedině pokračování příměří může zaručit propuštění dalších rukojmích. Sám je připraven vyjednávat o další fázi a podmínky dodržovat, uvedla organizace v prohlášení citovaném Reuters.

Příměří přerušilo válku v Pásmu Gazy, kterou rozpoutal 7. října 2023 teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele, kde ozbrojenci pozabíjeli téměř 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších unesli jako rukojmí na palestinské území.

Při odvetné ofenzivě izraelské armády podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od té doby zahynulo či se pohřešuje v sutinách na 62 tisíc lidí. Bilance úřadu ovládaného Hamásem nerozlišuje mezi ozbrojenci a civilisty, jichž je ovšem většina. Izraelské bombardování také srovnalo se zemí velkou část hustě zastavěného pobřežního pásu, boje vyhnaly z domovů většinu obyvatel a válka způsobila rozsáhlou humanitární krizi.