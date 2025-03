Hamás tvrdí, že je připraven na vyjednávání. Vydá izraelsko-amerického vojáka a čtyři mrtvé rukojmí

Hamás souhlasí s vydáním izraelsko-amerického vojáka Edana Alexandera a čtyř mrtvých rukojmí s dvojím občanstvím, uvedl v pátek podle agentury Reuters v prohlášení. Palestinské hnutí dodalo, že je „plně připraveno zahájit vyjednávání a dosáhnout shody na druhé fázi dohody“ o příměří v Pásmu Gazy. Izrael o nabídce pochybuje, uvedl úřad premiéra Benjamina Netanjahua. Gaza 15:23 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hamás je připraven dosáhnout dohody o příměří v Gaze, v rámci níž by měl propustit zbývající rukojmí (ilustrační foto) | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Hamás podle agentury AP neupřesnil, kdy by mohl Alexandera propustit a předat těla mrtvých rukojmí. Ani USA, ani Izrael informaci zatím nepotvrdily.

Hamás tak přistoupil na návrh Spojených států. Nyní 21letého vojáka izraelské armády Alexandera původem z New Jersey unesli palestinští ozbrojenci předloni v říjnu spolu s dalšími rukojmími při útoku na Izrael. Podle serveru The Times of Israel jde o posledního žijícího Američana v zajetí.

Jména mrtvých rukojmí Hamás nezveřejnil. Jeden z vůdců hnutí řekl agentuře AFP, že měli stejně jako Alexander také izraelsko-americké občanství.

Druhá fáze příměří?

Dohoda o příměří, která vstoupila v platnost v lednu, ukončila 15 měsíců trvající boje mezi izraelskou armádou a Hamásem, které vypukly po vpádu Hamásu do Izraele v říjnu 2023.

První fáze příměří skončila po 42 dnech 1. března. Během ní Hamás v rámci dohody vyměnil 25 živých a osm mrtvých rukojmí za téměř 2000 Palestinců vězněných v Izraeli.

O druhé fázi nyní vyjednávají USA, Katar a Egypt v katarském Dauhá. V rámci ní by měli být propuštěni zbývající rukojmí, z Pásma Gazy by se měly stáhnout izraelské jednotky a měl by nastat trvalý mír.

Vyjednavači také chtějí znovu umožnit vjezd kamionů s humanitární pomocí do Gazy. Ten zablokovala 2. března izraelská vláda, když se s Hamásem nedohodla stran druhé fáze příměří.

Izrael požaduje, aby Hamás propustil všechny rukojmí, ten to ale podmiňuje dodržením rámcově dohodnutých podmínek druhé fáze příměří, zejména stažením izraelské armády z Pásma Gazy.

Při útoku Hamásu palestinští ozbrojenci 7. října 2023 povraždili v Izraeli asi 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších více než 250 unesli.

Izraelská ofenziva v Pásmu Gazy si od začátku bojů vyžádala životy více než 48 tisíc Palestinců, většinu z nich podle ministerstva zdravotnictví vlády Hamásu tvoří ženy a děti. Úřady v Gaze v počtech zabitých nerozlišují mezi teroristy a civilisty. Další tisíce mrtvých jsou zřejmě ještě v sutinách zdevastovaného Pásma Gazy.