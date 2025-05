Hamás vyzval svět, aby zastavil Izrael ve zneužívání hladu jako nástroje války

„Nemá smysl vést rozhovory nebo zvažovat nové návrhy příměří, dokud bude v Pásmu Gazy pokračovat válka za použití hladu a vyhlazovací válka,“ řekl AFP člen politického vedení Hamásu Básim Naím. Vyzval přitom mezinárodní společenství, aby vyvinulo tlak na vládu Benjamina Netanjahua, aby ukončila hladovění a zabíjení v Gaze.

Nevládní organizace i OSN varují, že v Pásmu Gazy hrozí hladomor. Na toto území, rozlohou menší než Praha a obývané asi dvěma miliony lidí, izraelská vláda od 2. března nepouští žádnou humanitární pomoc a tvrdí, že tak chce Hamás přimět k propuštění zbývajících rukojmích, které jeho členové drží už přes rok a půl.

Podle mnohých Izraelců ale vláda záchrany rukojmích takto nedosáhne a jedinou možností je dohoda o příměří.

