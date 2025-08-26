Hamásu na Palestincích nezáleží, jinak by se dohodl na propuštění rukojmí, opakuje velvyslankyně
Izrael vyšetřuje pondělní tragický útok na nemocnici v Chán Júnisu, při kterém na jihu Pásma Gazy zemřelo 20 lidí včetně 5 novinářů. Podle české velvyslankyně v Izraeli Veroniky Kuchyňové Šmigolové je nyní útok předmětem vyšetřování, premiér Benjamin Netanjahu se za něj ale již omluvil. „Dosud vždy, když izraelská armáda omylem zasáhla civilní cíl, tak to přiznala, vyšetřila a vyvodila důsledky,“ tvrdí.
Podle Výboru na ochranu novinářů se Izrael dopouští vůbec nejkrvavějšího a záměrného umlčování žurnalistů. A k otevřenému dopisu na podporu svých kolegů v Gaze se připojily i téměř tři stovky těch českých, kteří žádají vládu a prezidenta o pomoc.
Hostem je Veronika Kuchyňová Šmigolová, velvyslankyně České republiky v Izraeli
Kuchyňová Šmigolová namítá, že situace v Gaze je složitá a není vždy jasné, kdo je novinářem, zdravotníkem nebo civilistou a kdo bojovníkem Hamásu: „Velmi často si oblékají vestu s nápisem PRESS, existuje řada případů, kdy to Izrael prokázal, a potvrdilo se, že dotyčný byl členem bojových jednotek.“
Za krok správným směrem přitom považuje vpuštění různých influencerů, Izrael by ale podle velvyslankyně překonat nedůvěru a vpustit do Gazy vpustit nezávislé zahraniční novináře, jak přislíbil počátkem srpna.
„Otázkou je, kdo by jim zaručil bezpečnost. Ale Izrael by to měl udělat, aby se zahraniční média nemusela spoléhat na informace od Hamásu,“ dodává.
Všechny informace z Pásma mají v zásadě dva zdroje: Hamás a izraelskou armádu, které podle svých slov věří, i když nutně nezveřejňuje vše. „Můžeme tu informaci porovnávat s ostatními zdroji, ale všechno ostatní je třeba vnímat s tím, že to velmi pravděpodobně muselo projít cenzurou Hamásu,“ soudí.
Potraviny zlevnily
OSN vyhlásila v Pásmu Gazy hladomor v důsledku jednání Izraele, podle premiéra Netanjahua je ale její zpráva úplnou lží. „Poukazuje na strmě rostoucí počet kamionů s potravinami, které tam od poloviny června putují. Izraelská vláda také jako podpůrný důkaz předkládá vývoj cen potravin, které výrazně klesly,“ uvádí Kuchyňová Šmigolová.
Tereza Wyn Haniaková z Lékařů bez hranic uvedla, že každé čtvrté dítě a každá čtvrtá kojící žena v Gaze vykazují známky podvýživy, velvyslankyně ale opakuje, že i renomované organizace se musejí opírat o informace od svých místních spolupracovníků.
„Hamás má velký zájem na tom, aby pozornost byla upřena na to, že Izrael páchá v Gaze nějaké zločiny, a ne na to, že Hamás od 7. října 2023 stále ve strašných podmínkách drží 50 rukojmí, z toho 20 živých, a nechce přistoupit na dohodu o jejich propuštění,“ upozorňuje.
Kuchyňová Šmigolová připouští, že v Gaze nepochybně jsou civilisté, kteří trpí nedostatkem potravin nebo byli zabiti, primární odpovědnost za to ovšem nese Hamás. „Tomu nejde o blaho palestinských civilistů a jejich životní podmínky, ale o jeho vlastní přežití,“ zdůrazňuje.
Izraelský postup podle ní stále zůstává v mezích práva na sebeobranu, protože cílem je osvobození rukojmí a porážka Hamásu, který na Izrael zaútočil. Za jediné řešení palestinsko-izraelského konfliktu považuje vznik dvou států, před začátkem jednání ale musí skončit válka v Gaze.
Netanjahu přitom v minulosti několikrát zopakoval, že si palestinský stát nepřeje. „Palestinští reprezentanti si zase ideálně nepřáli, aby existoval Izrael. Na izraelské straně je velké trauma ze 7. října, kdy i ti Izraelci, kteří podporovali civilisty v Gaze a podporovali vznik palestinského státu, byli Hamásem unášeni a vražděni,“ uzavírá diplomatka.
Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu na začátku článku.