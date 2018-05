Hamburk jako první město v Německu omezil vjezd starších dieselových aut do centra

Hamburk se jako první německé město rozhodlo omezit starším dieselovým autům průjezd centrem města. A to kvůli špatnému ovzduší. Zákaz platí od čtvrtka. Hodnoty oxidů dusíku překračují povolené limity v desítkách německých měst. A to mnohonásobně a už mnoho let. Hamburk proto nebude jediným městem, které se pokusí diesel z ulic vytlačit. Podobná opatření chystají už i další města.

