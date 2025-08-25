Hamburským přístavem se prohnala exploze. Několik lidí zranila, popadané trosky uzavřely dálnici A1
Jedno ze skladišť v labském přístavu v severoněmeckém Hamburku v pondělí odpoledne zachvátil rozsáhlý požár, areálem otřásala série výbuchů tlakových lahví s plynem. Několik lidí podle agentury DPA utrpělo zranění, jejich počet ale není jasný.
V areálu se nejprve vznítilo jedno z vozidel, požár se následně rozšířil i na halu. Uskladněný plyn je podle hasičů oxid dusný, který je znám jako rajský plyn.
Deník Bild napsal, že části některých vybuchlých tlakových nádob dopadly až na přilehlou dálnici A1, kterou policie uzavřela. V místě vznikly rozsáhlé kolony.
Hala zasažená požárem leží v hamburské části Veddel. V této oblasti má Česko tři přístavní pásma – Sálský a Vltavský přístav, které k sobě přiléhají a které byly do roku 2028 propůjčeny Československu k užívání na základě Versailleské smlouvy, a samostatný Peutský přístav, který v roce 1929 někdejší Československo koupilo.