Hamburským přístavem se prohnala exploze. Několik lidí zranila, popadané trosky uzavřely dálnici A1

Jedno ze skladišť v labském přístavu v severoněmeckém Hamburku v pondělí odpoledne zachvátil rozsáhlý požár, areálem otřásala série výbuchů tlakových lahví s plynem. Několik lidí podle agentury DPA utrpělo zranění, jejich počet ale není jasný.

Požár v oblasti hamburského přístavu. Česko má nedaleko svá tři přístavní pásma

Požár v oblasti hamburského přístavu. Česko má nedaleko svá tři přístavní pásma | Zdroj: IMAGO/Eibner via Reuters Connect

V areálu se nejprve vznítilo jedno z vozidel, požár se následně rozšířil i na halu. Uskladněný plyn je podle hasičů oxid dusný, který je znám jako rajský plyn.

Australská vláda chce zpět přístav Darwin. Ten má na 99 let v pronájmu čínská firma

Deník Bild napsal, že části některých vybuchlých tlakových nádob dopadly až na přilehlou dálnici A1, kterou policie uzavřela. V místě vznikly rozsáhlé kolony.

Hala zasažená požárem leží v hamburské části Veddel. V této oblasti má Česko tři přístavní pásma – Sálský a Vltavský přístav, které k sobě přiléhají a které byly do roku 2028 propůjčeny Československu k užívání na základě Versailleské smlouvy, a samostatný Peutský přístav, který v roce 1929 někdejší Československo koupilo.

