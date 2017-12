Hamsa boří tabu. S podporou manžela projede Egyptem na kole 777 kilometrů

V některých arabských zemích nemohou ženy samy nebo bez svolení muže cestovat. Třeba v Saúdské Arábii jim královský dekret až letos v září umožnil získat řidičský průkaz. Konzervativní postoje se ale postupně mění. Mladá Egypťanka Hamsa Mansúrová jako první žena ve své zemi vyrazila sama na dálkovou cyklojízdu, a to s plnou podporou svého manžela. Od stálého zpravodaje Káhira 18:18 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hamsa Mansúrová v sobotu sedla v Káhiře na kolo a jako první Egypťanka v historii se sama vydala na dálkovou cyklojízdu. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

777 kilometrů na kole po Egyptě chce urazit Hamsa Mansúrová. V sobotu sedla v Káhiře na kolo a jako první Egypťanka v historii se sama vydala na dálkovou cyklojízdu.

Za devět dní zakončí putování na hoře svaté Kateřiny na Sinaji. Tradiční vesnické vrstvy v Egyptě stále považují ženu na kole za nemravnost. Přesto se cyklistice věnuje stále víc dívek a stejně jako Hamsa staré zvyky boří.

„Dneska mám před sebou jen asi 120 kilometrů. Budu spát v hotelu v Ajn Sochna. Je to přece jen první den, tak ta vzdálenost bude trošku kratší.“ Hamsu sem, na začátek dálnice z Káhiry k Rudému moři přivezl manžel Núr, z malého starého Peugeotu vyndává a skládá její kolo a připevňuje brašny.

Tradiční vesnické vrstvy v Egyptě stále považují ženu na kole za nemravnost. Přesto se cyklistice věnuje stále víc dívek a stejně jako Hamsa staré zvyky boří.

Svatbu měli před dvěma měsíci a tenhle mladý dobrodružný pár z egyptských zvyklostí dost vybočuje. Už tím, že Núr nechá jet svou ženu tuhle dalekou cestu samotnou: „Musím se přiznat, že se o ni bojím. Já jsem ale před dvěma lety udělal něco podobného. A kdyby mě tehdy ovládly obavy, nikam bych nevyjel. Takže kdybych se o ni bál do té míry, že bych ji nepustil, tak bych jí tím hodně uškodil.“

Núr tehdy objel celý Egypt a teď chce podobné dobrodružství dopřát i své ženě. „Mám obavy jen z toho, abych to fyzicky zvládla. Necítím, že bych měla mít strach z nějakého nebezpečí. Ani lidí se nebojím, naopak, když mě na silnici vidí, jsou velmi nápomocní. A chlapi otravují spíš v Káhiře než takhle mimo město.“

Hamsa už má všechno sbalené, bere si na rozpuštěné vlasy přilbu a pomalu sedá do sedla. „Tady mám počítadlo kilometrů, tohle je pouzdro na telefon. Mapu nemám, tu nepotřebuju, ta cesta je úplně přímá. No a světlo, to asi budu dneska potřebovat,“ odhaduje Hamsa, že za světla nemá šanci dnešní etapu dojet. Její silueta se na osmiproudé dálnici pomalu zmenšuje a zdá se mi, že Núrovi trošku vlhnou oči.

Mladá Egypťanka Hamsa Mansúrová jako první žena ve své zemi vyrazila sama na dálkovou cyklojízdu, a to s plnou podporou svého manžela | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas