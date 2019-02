‚Lepší než špatná je dohoda žádná.‘ Proč tak nenadále skončil hanojský summit Trumpa a Kima?

Bez dohody a předčasně skončil summit mezi Trumpem a Kimem v Hanoji. Po ranním jednání se už další část programu neuskutečnila. Nebylo podepsáno závěrečné komuniké a delegace vynechaly i závěrečný oběd. Ačkoli ve vzduchu visel příslib dohody, jednání tak nenadále skončila, aniž by bylo čehokoli hmatatelného dosaženo. Jaký je hlavní důvod? Hanoj/Praha 15:45 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-Un opustili jednání předčasně | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

„Ráno bylo doslova růžové, nejen co se týče oblohy, ale i předpovědí. Nejprve oba politici prohlásili, že nemají kam spěchat, že ušli kus cesty,“ přiblížil atmosféru přímo v Hanoji zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii David Jakš.

Jak upozornil britský The Guardian, Kim Čong-un dokonce odpovídal na otázky zahraničních reportérů. A to poprvé v historii. Otázku položil reportér amerického listu The Washington Post David Nakamura, který zjišťoval, zda Kim věří v možnost dosažení dohody s Trumpem.

„Na odpověď je teď příliš brzy, ale nejsem v tomto ohledu pesimistický,“ odvětil Kim. Kromě toho dodal, že kdyby připraven slib denuklearizace Korejského poloostrova splnit, tak by vůbec nepřijel.

Jenže postupně začínalo být jisté, že delegace k dohodě nedospějí. Oba lídři sice podpořili vznik styčných úřadů, ale Trump upozornil, že na proces jaderného odzbrojení KLDR nespěchá. „Nespěchám. Rychlost není důležitá. Za nějakou dobu budeme mít fantastický výsledek,“ zmírňoval očekávání Trump.

‚Nevyhrajete jednoduše‘

Hlavním problémem byla podle koreanisty Petra Bláhy neochota Severní Koreje nabídnout to základní. „To znamená seznam svých jaderných zařízení a seznam jaderného materiálu. Jasně se ukázalo, že americká administrativa v čele s prezidentem Trumpem jde nadále směrem tlaku a zapojení,“ řekl Bláha ve vysílání Českého rozhlasu Plus s tím, že jak Donald Trump, tak americký ministr zahraničí Mike Pompeo hovořili o pozitivním vývoji a upozorňovali na další jednání.

Pavel Vondra

@pavelvond Vůbec nevíme, v jakém stavu se severokorejský jaderný arzenál nachází. Musíme se spoléhat na prohlášení KLDR. Už léta tam mezinárodní inspektoři nemají přístup a zatím není v dohledu, že by ho získali, říká na @Český rozhlas Plus šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová 3 1

Konec jednání je ze strany Spojených států jasnou zprávu, že dohoda nebude za každou cenu, upozornil Bláha. „Je to jasný signál, který vzkazuje: ‚Nebuďte si jistí tím, že jednoduše vyhrajete. Jsou tady určité požadavky, vy jste se zavázali k denuklearizaci. Pokud k ní přistoupíte, my jsme ochotni nadále jednat,“ řekl koreanista. Podle něj ukázaly USA vstřícnost a nabídly například formální ukončení korejské války.

Dvě odlišné představy

Zahraničněpolitický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák upozornil, že se jedná o velký neúspěch. „Narazily na sebe dvě úplně jiné představy o denuklearizaci i o sankcích. Paradoxem je, že to, že mají obě strany jiné představy o obou těchto klíčových otázkách, je známo mnoho měsíců. Jestliže je dnes někdo překvapen tím, že se jednání zadrhla, tak nevím, jestli je to nedostatkem informovanosti, nebo přílišným optimismem,“ zhodnotil jednání.

Předčasný konec summitu Trumpa s Kimem. ‚Dohody jsme nedosáhli,‘ oznámil americký prezident Číst článek

Hlavní problém spatřuje v tom, že jsou oba státníci ve své podstatě zranitelní. „Důležité je, že oba vůdci jsou ve svých zemích zranitelní. Nemohli si dovolit vypadat jako někdo, kdo příliš ustoupil tomu druhému,“ dodal Slezák.

Jak na tiskové konferenci řekl Trump, severokorejský vůdce sice nabídl částečnou denuklearizaci, konkrétně zavření jaderného zařízení Jongbjon, ale zároveň KLDR žádala o zrušení všech sankcí.

„Mluvili jsme o sankcích, které si KLDR přálo úplně zrušit. V tom vyhovět nemůžeme. Byli ochotni denuklearizovat částečně, ale ne dost na to, abychom mohli sankce úplně odstranit,“ odpověděl na otázku novináře americký prezident.

Obě strany ale zároveň mohou pokračovat v jednání, dodává Slezák. Otázkou tak bude, jak budou pokračovat jednání a jaké ústupky jsou oba lídři ochotní udělat.

‚Nepodceňujme malé tlouštíky‘

Prorektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar považuje jednání za přínosné. „Setkání je v zásadě dobré. Severní Korea je děsivý režim. Když to nešlo po zlém, Donald Trump se to pokouší změnit jinak,“ řekl v pořadu Pro a proti.

Jaderné zbraně mají jasný vydírací potenciál. „A Severní Korea je tradičně velkým vyděračem,“ upozornil s tím, že tato taktika funguje.

Naopak spisovatel a vedoucí zahraniční rubriky Deníku Referendum František Kalenda upozornil, že jednání jsou sice přínosná, ale zároveň příliš nevěří americkému prezidentovi. „Jednání by byla dobrá, kdyby je nevedl Donald Trump. Ten už dřív prokázal, že taková jednání není schopen vést a výsledky jsou zpravidla kontraproduktivní,“ řekl Kalenda.

Podle něj tím, že dává Trump Kim Čong-unovi možnost takových jednání, ho legitimizuje na světové scéně. „To může posílit jaderné ambice dalších států. Příkladem může být Írán: tamní jestřábové teď vidí, že kdyby jaderné zbraně měli, jednalo by se s nimi jinak.“