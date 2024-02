O socialismu jsem nemohl mluvit špatně. Díky němu jsem mohl bydlet a studovat v ČSSR, říká Vietnamec

„Dostával jsem 300 korun kapesného, mohl jsem bydlet a studovat v Československu. Oproti Vietnamu to byla moderní země,“ líčí plynulou češtinou Nguyễn Tiến Hưng alias Karel v kavárně v rušné části vietnamské Hanoje. Do Československa přicestoval v roce 1966. Ačkoliv zemi opustil o 13 let později, dodnes učí Vietnamce čestinu a na svůj pobyt v Československu nekriticky vzpomíná.

Hanoj 6:00 3. února 2024