Harrisová bez ochranky. Trump své bývalé sokyni ruší doprovod tajných služeb, který jí prodloužil Biden

Prezident Spojených států Donald Trump s platností od září zrušil policejní ochranu bývalé demokratické viceprezidentky a své sokyně v loňských volbách Kamaly Harrisové. Udělal to měsíc před jejím turné, na kterém má představovat svou knihu. Prodlouženou ochranu od tajných služeb schválil Harrisové předchozí prezident a její stanický kolega Joe Biden.

Od stálého zpravodaje Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Bývalá viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová

Bývalá viceprezidentka Spojených států Kamala Harrisová | Foto: Connor Terry | Zdroj: ZUMA Press Wire / Reuters

Zatímco bývalí prezidenti mají nárok na doživotní ochranu, viceprezidenti nikoliv. Ze zákona však mají nárok na policejní ochranku po dobu česti měsíců od opuštění funkce. Tato doba uplynula Harrisové v červenci. Biden jí lhůtu prodloužil o půl roku. Současný prezident ale toto rozhodnutí zrušil.

Trump odebral bezpečnostní prověrky Clintonové a Harrisové. Kandidovaly proti němu na prezidentku

Číst článek

Prodlužování ochranné doby je u viceprezidentů, jejich rodin či jiných exponovaných politiků běžná praxe. Biden poskytl dalších šest měsíců ochrany čtyřem Trumpovým dětem a jejich rodinám, když Trump v roce 2020 prohrál volby. Barack Obama prodloužil ochrannou lhůtu viceprezidentovi George Bushe Dicku Cheneymu v roce 2009.

Turné s memoáry

Harrisová měla mít ochranu tajných služeb až do konce roku. V září vyrazí na turné se svou knihou memoárů 107 dní (107 Days) o nejkratší prezidentské kampani v amerických dějinách, která vyjde 23. září.

Podle televize CNN se tak stane terčem větší pozornosti veřejnosti, než se jí dostávalo od lednového konce ve funkci. Od té doby se zúčastnila jen několika veřejných akcí.

Češi nejvíce věří Harrisové a Macronovi. V hodnocení zahraničních politiků dopadl nejhůře Putin

Číst článek

Bílý dům zatím Trumpovo rozhodnutí nekomentoval. Poradkyně Harrisové, Kirsten Allenová v prohlášení uvedla, že viceprezidentka je vděčná Tajné službě Spojených států amerických (USSS) za její profesionalitu, oddanost a neochvějný závazek k bezpečnosti.

Tajná služba loni čelila tvrdé kritice kvůli dvěma pokusům o atentát na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa. Při jednom ho dokonce zasáhla kulka do ucha.

Pavel Novák, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme