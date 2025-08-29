Harrisová bez ochranky. Trump své bývalé sokyni ruší doprovod tajných služeb, který jí prodloužil Biden
Prezident Spojených států Donald Trump s platností od září zrušil policejní ochranu bývalé demokratické viceprezidentky a své sokyně v loňských volbách Kamaly Harrisové. Udělal to měsíc před jejím turné, na kterém má představovat svou knihu. Prodlouženou ochranu od tajných služeb schválil Harrisové předchozí prezident a její stanický kolega Joe Biden.
Zatímco bývalí prezidenti mají nárok na doživotní ochranu, viceprezidenti nikoliv. Ze zákona však mají nárok na policejní ochranku po dobu česti měsíců od opuštění funkce. Tato doba uplynula Harrisové v červenci. Biden jí lhůtu prodloužil o půl roku. Současný prezident ale toto rozhodnutí zrušil.
Prodlužování ochranné doby je u viceprezidentů, jejich rodin či jiných exponovaných politiků běžná praxe. Biden poskytl dalších šest měsíců ochrany čtyřem Trumpovým dětem a jejich rodinám, když Trump v roce 2020 prohrál volby. Barack Obama prodloužil ochrannou lhůtu viceprezidentovi George Bushe Dicku Cheneymu v roce 2009.
Turné s memoáry
Harrisová měla mít ochranu tajných služeb až do konce roku. V září vyrazí na turné se svou knihou memoárů 107 dní (107 Days) o nejkratší prezidentské kampani v amerických dějinách, která vyjde 23. září.
Podle televize CNN se tak stane terčem větší pozornosti veřejnosti, než se jí dostávalo od lednového konce ve funkci. Od té doby se zúčastnila jen několika veřejných akcí.
Bílý dům zatím Trumpovo rozhodnutí nekomentoval. Poradkyně Harrisové, Kirsten Allenová v prohlášení uvedla, že viceprezidentka je vděčná Tajné službě Spojených států amerických (USSS) za její profesionalitu, oddanost a neochvějný závazek k bezpečnosti.
Tajná služba loni čelila tvrdé kritice kvůli dvěma pokusům o atentát na tehdejšího prezidentského kandidáta Trumpa. Při jednom ho dokonce zasáhla kulka do ucha.