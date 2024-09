Harrisová byla v debatě věcnější a Trump neodolal jejím návnadám, říká amerikanistka Březinová

Kandidáti na budoucího nájemníka Bílého domu Kamala Harrisová a Donald Trump se utkali vůbec poprvé tváří v tvář v televizní debatě na stanici ABC News, a to necelé dva měsíce před prezidentskými volbami. Jako šampionka z duelu vyšla Harrisová, nic to však nemusí ukazovat o tom, jak dopadnou listopadové volby, říká Kateřina Březinová, amerikanistka a vedoucí iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Praha 20:00 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amerikanistka Kateřina Březinová (ilustrační foto) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Byla to taková sedmá debata Donalda Trumpa, ale první Kamaly Harrisové. Bylo to znát?

Já si myslím, že co bylo znát, byl obrovský kontrast. A ten kontrast bych neřekla, že byl mezi tím, kdo je nováčkem a kdo už je ostřílený debatér v prezidentských debatách, ale především v tom zlomu věcnosti, která se střetla s vágními či přímo lživými vyjádřeními.

Kdo byl věcný, což byla více Harrisová, tak se odkazoval na názory a data odborníků a osvědčených pracovišť, zatímco od bývalého prezidenta Trumpa jsme slyšeli spíše vyjádření, která obsahovala argumentační fauly. Takové to, že ‚každý přece ví‘, a že ‚podle lidí je to tak a tak‘.

No a potom jsme slyšeli přímo lži, jako že haitští imigranti ve Springfieldu lidem jí ze zahrádek jejich domácí mazlíčky či dokonce že Harrisová by odsouhlasila právo na potrat až do devátého měsíce nebo dokonce i poté, co je dítě narozené.

Víme, že v těchto debatách může jít o věcnost, ale možná ještě více o dojem, jaký oba zanechají. A Trump po debatě tvrdil, že to byla jeho nejlepší diskuse, zatímco podle CNN někdo nejmenovaný z jeho štábu připustil, že lidově řečeno spolkl návnady, které Harrisová nastražila. Jak jste to vnímala vy?

Já se domnívám, že skutečně těm návnadám neodolal. Harrisová se zpočátku soustředila více na argumentaci týkající se ekonomiky, ale potom na tématu reprodukčních práv, a zejména na tématu potratů, obrátila. I pocitově bylo vidět, že se dostává do dobré kontroly té debaty a že je tím, kdo ji určuje.

Prezident Trump neodolal jejím vyjádřením, která se týkala zmenšujících se davů na jeho mítincích. A díky tomu vlastně promarnil příležitost mluvit více o chybách administrativy prezidenta Joea Bidena, třeba o otázce imigrace.

Kamala Harrisová a Donald Trump se poprvé utkali v prezidentské debatě | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Registrovaní voliči, kteří sledovali debatu, řekli v průzkumu CNN, že Harrisová lépe rozumí jejich problémům, a to v poměru 44 procentům ku 40. Trump naopak zvýšil náskok v ekonomických otázkách na 55 procent ku 35. Není to zásadní slabina Harrisové? Když už bývalý prezident Bill Clinton říkal ‚It’s the economy, stupid.‘, tedy volně přeloženo, ‚Nejdůležitější je ekonomika, hlupáku‘.

Ano, a ekonomika je skutečně nejdůležitější. Opakovaně vidíme, že je to téma, které bude rozhodovat, kdo se nastěhuje do Bílého domu po listopadových volbách.

Samozřejmě víme dlouhodobě, že Američané spíše důvěřují Trumpovi v ekonomických tématech. Promítne se ale tato konkrétní debata na voličských preferencích? Zatím je ještě moc brzy, budeme moci říct za dva až tři týdny. Komentátoři jak ze CNN, tak z NPR a dalších respektovaných pracovišť říkají, že trvá, než se projeví dopad debaty nebo podobných větších událostí na voličské preference.

Takže ačkoliv bývalý prezident Trump říkal ještě před debatou, že on se vůbec na nic nemusí připravovat a je takovým boxerským šampionem, přirovnával se k boxerskému šampionovi Muhammadovi Alimu, tak si myslím, že jako šampion z toho nočního klání vyšla o něco více favorizovaná Harrisová. Samozřejmě to ještě neukazuje nic o tom, jak dopadnou listopadové volby.

Zástupci týmu Harrisové uvedli, že by si přáli další debatu. Trump uvedl, že ji zvažuje. Předtím to bylo obráceně. Proč se to otočilo? Jsou předpoklady pro to, že by se uskutečnily další duely?

Já myslím, že na základě dnešního vývoje je Trump ten, který by měl chtít další debatu. Nicméně ani on a jeho kampaň nelenili a atakovali přímo ABC News a moderátory debaty s tím, že straní Harrisové a že pokud při debatě docházelo k nějakému srovnávání tvrzení s realitou, tak to bylo vždy v jeho případě, nikoliv jejím.

Trumpova kampaň se teď ohání argumentem, že je potřeba, aby ta média pořádající debatu byla skutečně nezaujatá. Jinými slovy si myslím, že pro ně bude přijatelné pouze Fox News.

Pozdvižení mezitím vyvolalo oznámení nejznámější popové zpěvačky současnosti Taylor Swift, že podpoří Harrisovou. Myslíte si, že to může mít širší vliv na výsledek voleb?

Já si myslím, že to byla taková bomba, která přistála těsně po skončení debaty. Už na konci nebo v průběhu srpna se spekulovalo o tom, kdy a zda vůbec se Taylor Swift objeví na scéně.

My nemáme úplně přesná data o tom, nakolik taková celebrita může ovlivnit, pro koho se volí. Ale co můžeme odhadnout, je, kdo jsou lidé, kteří Taylor Swift naslouchají, a kde se nacházejí ti, kteří se díky tomuto jejímu vyjádření mohou začít více zajímat o politické procesy a svoji účast na nich.

Její fanoušci mohou dostat pocit, že volby nejsou něčím, co je předem rozdané a marné. Takže myslím, že efekt Swift bude vidět třeba na volební účasti mladých lidí, což by potenciálně mohlo hrát více do karet Harrisové, které se daří více oslovovat tento voličský segment.