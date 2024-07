Harrisová cílí na ženy, říká analytik. Reprezentuje i jiné Američany než Biden, doplňuje amerikanistka

Kamala Harrisová se jeví jako stále pravděpodobnější soupeřka Donalda Trumpa v listopadových volbách v USA. „Může být velmi inspirativní osobností pro spoustu mladých voličů,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. „Ve funkci viceprezidentky moc nezazářila, takže se nemá s čím moc chlubit,“ podotýká ředitel Občanského institutu Roman Joch. Pro a proti Washington 17:38 24. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harrisová cílí na ženy, myslí si analytik Robert Joch | Foto: Tobias Schwartz | Zdroj: Reuters

Viceprezidentka Harrisová je známou obhájkyní ženských práv. Může to být její nejsilnější karta v souboji s Donaldem Trumpem?

Kateřina Březinová: Může to být velice silná karta. Ona se v ní zabydlela už v roce 2022, kdy bylo nejvyšším soudem zvráceno rozhodnutí o právu na přístup k potratu. Nicméně je otázkou, jestli to bude zásadní téma i pro americké voliče. Lze předpokládat, že bude potřeba hovořit i o dalších tématech, ekonomice, migraci a dalších záležitostech.

Roman Joch: Demokraté toto téma určitě budou chtít zdůrazňovat. Ale zdá se mi, že pokud Amerika není v nepopulární válce v zahraničí, tak je vždycky nejdůležitější ekonomické téma – jaké jsou náklady na život, jak se Američanům finančně daří. A velice důležitá je otázka ilegální imigrace přes jižní hranici s Mexikem.

Sama Kamala Harrisová často veřejně mluví o právu na potrat, zatímco prezident Biden se raději úplně vyhýbal i samotnému slovu potrat. Proč je to pro ni tak důležité téma?

Březinová: Bylo to její hlavní téma ve chvíli, kdy byla dvojkou v prezidentském tandemu Biden–Harrisová. Opakovaně se říkalo, že Joe Biden je katolík a nebyl zcela zabydlen v tomto tématu. Naopak ona se v něm vyloženě našla.

Zdaleka se nejedná pouze o zajištění práva ženy rozhodovat o vlastním těle. Demokraté totiž za poslední dva roky významně rozšířili tuto debatu i na možnost přístupu k umělému oplodnění či medikaci, která umožní jak antikoncepci, tak umělé přerušení těhotenství.

Takže se jedná o téma, které se týká svobody a individuálního práva rozhodovat o svém osudu a těle.

Joch: Kamala Harrisová se bude snažit mobilizovat především ženy, které bydlí na předměstích velkých měst. To je tradičně velice loajální demokratická volební základna a jde o to, aby jejich volební účast byla co nejvyšší. Čím je větší volební účast těchto žen, tím budou mít demokraté lepší výsledek.

Podle nálezu Nejvyššího soudu USA z roku 2022 je otázka potratů nebo umělého oplodnění pravomocí jednotlivých států, což může být nejméně konfrontační řešení. Kdyby se přijala jednotná úprava na úrovni celých Spojených států, vždycky bude podstatná část občanů naštvaná.

Ženská otázka

Všichni teď odhadují, jak se změní tón kampaně a vůbec celkový obraz. J. D. Vance, kterého si Trump vybral jako viceprezidenta, před časem napadl Kamalu Harrisovou, že nemá vlastní děti a frustraci z osobního života si vybíjí v politice. Je toto pravděpodobný další styl kampaně ze strany tandemu Trump–Vance?

Březinová: Vypovídá to o tom, jak bude útočeno na úspěšnou a schopnou ženu. A je paradox, že Spojené státy americké, země, která je v mnoha ohledech velice zabydlená ve 21. století, by používala takové výboje. Přesto budou útoky zejména biologické, jako že nemá vlastní děti.

This November, we will help elect a majority to Congress who agree that the government should not be telling a woman what to do with her body.



When Congress passes the law to restore reproductive freedoms, as President of the United States, I will sign it into law. pic.twitter.com/hoGDNB84Zu — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024

Ale Trumpova, respektive republikánská kampaň by si měla dát velký pozor, protože taky potřebují voličky z řad žen. A když to přeženou, tak by proti sobě mohli poštvat ženy, které tvoří velmi podstatnou část amerického elektorátu a mohli by si naopak uškodit.

Má Donald Trump o co opřít své přesvědčení, že Kamala Harrisová bude snadnější soupeř, než by byl Joe Biden?

Joch: To je jenom volební rétorika, ve skutečnosti by pro Donalda Trumpa byl mnohem snadnějším protivníkem Joe Biden. Ale je tady jedna asymetrie, a to je ta, že zatím mají republikáni jak kandidáta na prezidenta, tak kandidáta na viceprezidenta, zmíněného senátora J. D. Vance. Ale demokraté až do sjezdu kandidáta na viceprezidenta nemají.

Už od 50. let platí, že tím útočným z dvojice kandidátů je vždycky kandidát na viceprezidenta. Od J. D. Vance se čeká, že bude velice tvrdě útočit na Kamalu Harrisovou. A naopak ten nebo ta, koho si vyvolí demokraté jako kandidáta na viceprezidenta, bude zase velice ostře útočit na Donalda Trumpa.

Je v současné společenské a politické atmosféře ve Spojených státech pro Kamalu Harrisovou výhodou v očekávaném souboji s Donaldem Trumpem, že je žena?

Joch: Teď už ne, už jsme jednu kandidátku měli. Byla to Hillary Clintonová v roce 2016 a nakonec s Donaldem Trumpem prohrála. Nyní už ani pohlaví, ani barva pleti není ten rozhodující faktor. Rozhodující je, jestli ta osoba vyzařuje sílu, energii, vůdcovství a případně jaké má názory na to, co udělat lépe s ekonomikou.

Březinová: Američané se budou dívat na celý mix toho, kým je profesně, jaké postoje a hodnoty zastává. A v tomto ohledu je to skvělý posun, že se díváme na kandidátku ženu jako na normální stav věcí.

Zároveň v případě Kamaly Harrisové, tak i J. D. Vance se o nich hovoří jako o kandidátech rovných příležitostí. Věděli jsme, že většina Američanů, zvlášť voličů mladších generací, si nepřála duel Biden–Trump. Takže je dobře, že do klání teď vstupují jiné osobnosti, které reprezentují i jiné zkušenosti z Ameriky, jiné Američany.

President Joe Biden's legacy of accomplishment is unmatched in modern American history.



We are deeply grateful for his leadership and service to our nation. pic.twitter.com/fLAOUlfZ4V — Vice President Kamala Harris (@VP) July 23, 2024

Celé Pro a proti Českého rozhlasu Plus si můžete poslechnout v úvodu článku.