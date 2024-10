Harrisová i Trump se snaží získat podporu Afroameričanů. Jejich hlasy by mohly být klíčové

Oba uchazeči o Bílý dům, viceprezidentka Kamala Harrisová a bývalý prezident Donald Trump se v pondělí vydali do Pensylvánie, pokládané za klíčový stát pro prezidentské volby. Tři týdny před rozhodujícím dnem zaměřila kandidátka demokratů své úsilí na černošské voliče. Zatímco Harrisová se setkala s občany města Erie, její republikánský soupeř odpovídal na otázky voličů v Oaks, velkém předměstím Filadelfie, napsala agentura AFP. Washington 8:11 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka demokratů na amerického prezidenta Kamala Harrisová ve městě Erie v Pensylvánii | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

Ve volbě amerického prezidenta není rozhodující počet získaných hlasů, ale počet udělených volitelů ve sboru, který pak oficiálně zvolí hlavu státu. O jeho složení lidé rozhodují v přímém hlasování. Drtivá většina amerických států uděluje všechny své volitele vítězi hlasování o prezidentských kandidátech v daném státě. V Pennsylvánii je ve hře 19 volitelů.

Tým Harrisové v pondělí zveřejnil sérii návrhů, které mají přímo prospět Afroameričanům. V průzkumech totiž bývalá kalifornská prokurátorka Harrisová u této kategorie voličů zaostává, alespoň v porovnání s předchozími demokratickými uchazeči o Bílý dům. Program má pomoci se spuštěním vlastního podniku či obchodu, a to hlavně výhodnými půjčkami. Opatření rovněž počítají s pomocí a zvýhodněným přístupem ke vzdělávání.

Trump na svém mítinku prohlásil, že nelegální migrace poškozuje černošskou a hispánskou komunitu. „To, co nyní přichází do naší země, má obrovský negativní dopad na černé rodiny a hispánské rodiny a nakonec na všechny,“ řekl podle serveru BBC News a přislíbil zavřít hranice nelegálnímu přistěhovalectví, zatímco legálně bude nadále možné do USA vstoupit.

Počty nelegálních přechodů jižní hranice USA přirovnal k „invazi“ a tvrdil, že „radikálně levicoví šílenci chtějí, aby do země mohl každý vstoupit, ačkoliv mnozí z nich jsou zločinci“.

Migrace představuje pro Trumpa jeden z klíčových problémů. Už během kandidování na prezidenta v roce 2016 vyzýval k vybudování zdi mezi USA a Mexikem. Na mítinku rovněž tvrdil, že většina vysokých nákladů na pořízení vlastního bydlení připadá na plánování a schvalování, a ne na samu výstavbu.

„Budeme se jich zbavovat,“ prohlásil na adresu územních regulací. Mít vlastní dům je podle kandidáta součástí amerického snu: „Vytvoříme americký sen pro mladé a i pro starší,“ slíbil.

Trump v neděli v Arizoně podle AFP ještě vystupňoval svou protiimigrační rétoriku, když obvinil vládu Bidena a Harrisové „z importu armády nelegálních přistěhovalců“ pocházejících z „vězení z celého světa“, a apeloval na povolání Národní gardy a i vojáků proti „vnitřnímu nepříteli“ uvnitř Spojených států, proti „bláznům, psychopatům z krajní levice“.

Výsledek hlasování je nejistý jako nikdy dříve, přičemž se zdá, že odstup mezi oběma soupeři se zmenšuje. Poslední průzkumy veřejného mínění, zveřejněné o víkendu, naznačily, že Trump snižuje velmi mírný náskok své soupeřky, která bojuje o hlasy afroamerických a hispánských voličů.

Zatímco tito voliči před čtyřmi lety z 90 procent hlasovali pro Joea Bidena, v případě Harrisová tato podpora podle průzkumu poklesla na 78 procent, upozornila AFP. Nicméně dodala, že pokud by Kamala Harrisová vyhrála v Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu, kam se v tomto týdnu také chystá, výhru v klání o Bílý dům by měla prakticky v kapse.