Harrisová má vyšší strop podpory než Biden, říká amerikanista. Demokraty čeká reset kampaně

„Věřím, že je to v nejlepším zájmu mé strany a země.“ Těmito slovy Joe Biden vysvětlil, proč končí svou prezidentskou kampaň a vzdává se boje o Bílý dům. Nerozhodoval se příliš dlouho?

To bude argument jeho kritiků, kteří chtěli, aby se vzdal kandidatury co nejdříve. Je to poměrně dlouhá doba a nikdy se nestalo, že by prezidentský kandidát tak pozdě oznámil, že se kandidatury vzdává. Proč to udělal, je otázka. Nejpravděpodobnější je, že osobní rozhodnutí ukončit tak dlouhou politickou kariéru je extrémně náročné a podle toho, co víme, Joe Biden do poslední chvíle nevěděl, že takové rozhodnutí udělá.

Bez pevné půdy pod nohama

Bylo to jeho rozhodnutí, nebo to byl čím dál větší a sílící tlak demokratů? Začalo to kritikou po ne úplně přesvědčivé debatě na CNN, následně zaměnil jméno své viceprezidentky Kamaly Harrisové za Trumpovo, nedávno se splet na summitu NATO a z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udělal Vladimira Putina.

Obojí. Demokraté na něj tlačili v podstatě už od druhého dne po debatě, která se uskutečnila, ale nakonec to bylo Bidenovo osobní rozhodnutí, protože podle pravidel nastavených uvnitř Demokratický strany byl jediný, kdo mohl udělat finální rozhodnutí. Má za sebou více než padesátiletou politickou kariéru a musel usoudit, že nátlak je takový a že se sešlo tolik faktorů, že už dále nebylo reálně možné v kandidatuře pokračovat, což si nepochybně ještě bezprostředně po debatě myslel. Z historie máme debatní výkony, které byly i takto špatné, a často se stalo, že kandidáti nakonec obrátili a volby se jim podařilo vyhrát. V tomto případě se to nestalo, tlak na to, aby svoji kandidaturu ukončil, byl čím dál silnější a v podstatě neměl žádné dobré zprávy v posledních několika týdnech, neměl se o co opřít a půda pod nohama se mu drolila čím dál více.

Členové jeho týmu, nejbližší pracovníci si do poslední chvíle stáli za tím, že Biden neodstoupí.

Nevidíme jim do hlavy, ale jistě jsou to lidé, kteří jsou vůči Bidenovi extrémně loajální. Dokud jim říkal, že všechno pokračuje jako dříve a nic se nemění, tak je dost možné, že mu to věřili. Na druhou stranu mají za ta desetiletí dost zkušeností z americké politiky na to, aby jim bylo jasné, když se jim začne drolit půda pod nohama. Museli tušit, že něco se bude muset změnit, buďto, že proběhne nějaký reset v přístupu k Bidenově kampani, nebo že dojde k tomuto rozhodnutí. Informace, které prosákly na venek, říkají, že pouze jeden z poradců někdy v polovině uplynulého víkendu věděl, že Biden udělal toto rozhodnutí den před tím, než ho oznámil, ale všem ostatním nejbližším spolupracovníkům zavolal až asi dvě minuty před tím, než jeho dopis byl vydán na sociální síti X. To je důležitý faktor sám o sobě. Až do poslední chvíle prakticky nikdo nevěděl, až na několik velmi málo osob, že takové rozhodnutí bylo učiněno.

Má to nějaký důvod?

Důvodem bude asi to, že Biden do poslední chvíle sám nevěděl, že to rozhodnutí udělá, aspoň podle toho, co víme. Do poslední chvíle se rozhodoval, jestli to ještě přehodnotí, jestli se bude snažit svoji kandidaturu zachránit, nebo jestli už podlehne tlaku.

Mělo to co do činění s jeho zdravotním stavem?

Nevidíme Bidenovi do hlavy, takže částečně je to ve světě spekulací. Na druhou stranu už jen to, že se Biden léčí s covidem, je něco, co ho omezilo. Podle informací, které máme, je slyšet, že jeho hlas je momentálně velmi slabý a má problémy se více vyjadřovat, je zesláblý. Ale bylo tam i několik dalších faktorů, mezi nimi nátlak ze strany elitních demokratů a také donorů, kteří do značné míry zastavili přísun peněz do Demokratické strany. Byl to pokles o několik desítek procent a americké prezidentské volby jsou hlavně o penězích. Průzkumy veřejného mínění, které vycházely v posledních dnech, ukazovaly, že Joe Biden ztrácí podporu v klíčových státech, ve kterých by musel vyhrát, aby měl šanci porazit Donalda Trumpa. Neměl v uplynulých dnech žádné dobré zprávy, které by naznačovaly, že si vede lépe, než si americká společnost v současnosti myslí, a nakonec usoudil, že už mu docházejí nástroje, jak to zvrátit.

Co se dá říct o způsobu, jakým Biden oznámil, že odstoupí? Napsal to na sociální síti X s tím, že o tom promluví později.

„Rád bych vyjádřil nejhlubší díky všem, kdo tak tvrdě pracovali na tom, aby přispěli k mému znovuzvolení. Chci poděkovat své viceprezidentce Kamale Harrisové za to, jak mimořádnou kolegyní mi v této práci byla. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval americkému lidu za důvěru, kterou ve mne vložil. “ úryvek z rezignačního dopisu amerického prezidenta Joe Bidena (X @JoeBiden, 21. 7. 2024)

Asi by se čekalo, že by se k tomu měla konat tisková konference, která se asi uskuteční v nejbližších dnech, nebylo zatím řečeno, kdy. Asi v tom hrála roli diagnóza covidu, protože Biden je v současné době nemocný a v tu chvíli by bylo poměrně náročné uspořádat tiskovou konferenci. A pokud skutečně má problémy se hlasitěji vyjadřovat a tak dále, tak by to mohlo nahrávat tomu, že by to zase byl nekvalitní výkon, jaký podal v prezidentské debatě na konci června vůči Donaldu Trumpovi, a zase by to mohlo ukázat na jeho politickou slabost, což určitě nechtěl.

Do boje o nominaci vstupuje viceprezidentka

Joe Biden v kandidatuře do prezidentských voleb podpořil svoji viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Je tedy už jasné, že ho vystřídá právě ona? Jakou má podporu ve straně?

Jasné to není a podporu si teprve začíná vyjednávat. Pro Harrisovou teď začalo extrémně náročné kolečko vyjednávání podpory mezi delegáty, kteří se v druhé polovině srpna sjedou v Chicagu, aby formálně odhlasovali, kdo bude nominantem. Je možné, že se ještě nějaký další kandidát rozhodne postavit se proti ní, což je jejich možnost. Pravidla Demokratické strany to umožňují a delegáti teď nejsou vázáni k podpoře vůči žádnému kandidátovi. Původně byly vázáni k podpoře Bidena, bývali by museli hlasovat pro něj, nicméně teď je to volný souboj. Zatím se k vyzvání Kamaly Harrisové nikdo nepřihlásil, ale je možné, že se to v nejbližších dnech ještě stane. Harrisová do tohoto souboje vchází jako favoritka, a pokud se jí nepostaví žádná významná demokratická osobnost a pokud neudělá nějakou fatální chybu, tak je velmi pravděpodobné, že se nominantkou stane. Pak bude otázkou, koho si vybere jako svého kandidáta na viceprezidenta.

Proč by zrovna Harrisová měla být ta nejlepší varianta?

Je nejlépe prověřenou kandidátkou, protože když v roce 2020 kandidovala na viceprezidentku, tak Demokratická strana udělala extrémně detailní průzkum jejího backgroundu, její minulosti, zda tam nejsou nějaké potenciální skandály, které by mohly vyplout na povrch a které by ji mohly politicky poškodit. To žádný z jiných potenciálních kandidátů v tuto chvíli nemá, takže by bylo riziko zvolit si někoho jiného, protože by se potom mohly objevit nějaké poškozující informace. To je něco, co Harrisové zásadně nahrává. Obrovským způsobem jí nahrává i to, že bude mít za sebou mašinerii celé kampaně. Pokud se bavíme o prezidentských kampaních ve Spojených státech, tak ta Bidenova měla zhruba 1300 stálých zaměstnanců a tisíce dobrovolníků, kteří byli připraveni v jednotlivých státech vést kampaň, klepat na dveře potenciálních voličů, přesvědčovat je. To všechno v podstatě bez problémů dostane Harrisová k dispozici stejně jako finance. Legislativa upravující financování volebních kampaní ve Spojených státech je extrémně komplikovaná, a pokud by přišel někdo zvenku, nějaký jiný kandidát, tak by nebylo jednoduché na něj převést těch skoro 100 milionů dolarů, které jsou momentálně na Bidenově volebním kontě. Pokud by to byl kdokoliv jiný než Harrisová, bylo by extrémně komplikované mu tyto peníze poskytnout. Spousta faktorů je na straně Kamaly Harrisové a pro kohokoliv jiného by organizačně, finančně i politicky bylo extrémně náročné být vyzyvatelem na stejné úrovni.

Když jste říkal, že žádný případný protikandidát Harrisové se zatím nepřihlásil, tak mluvilo se vůbec o někom v minulosti?

Spekulace o tom, že Joe Biden by teoreticky nemusel být kandidátem, probíhala už na konci roku 2023 v kruzích demokratických elit, politických komentátorů a tak dále. Objevovala se tam řada jmen, většinou to byli guvernéři klíčových států, například Gretchen Whitmerová ze státu Michigan, případně Roy Cooper ze Severní Karolíny, Gavin Newsom z Kalifornie. Bylo tam pět až šest jmen, o kterých se uvažovalo, nicméně nikdo z nich zatím neohlásil, že by se měl stát protikandidátem. Naopak, celá řada z nich už formálně potvrdila, že bude podporovat Harrisovou v její kandidatuře, což je další faktor, který mluví v její prospěch.

Restart volebních kampaní

Harrisová prohlásila po Bidenově odstoupení: „Spolu budeme bojovat, spolu vyhrajeme.“ Začala už tedy její kampaň?

Začala. Jak už jsem říkal, je to obrovská mašinerie, která se teď rozjede na plné obrátky. Kampaň teď bude vedena trochu jinak, protože Harrisová zatím ještě nepřesvědčuje americkou společnost o tom, že by se měla stát prezidentkou, ale přesvědčuje demokratické elity a delegáty o tom, že by se vůbec měla stát nominantkou strany, což je trochu jiný způsob vedení kampaně, jiná logistika s tím spojená, jiné sdělení, které musí směřovat k nim. Bude říkat, že se snaží sjednotit americkou společnost a tak dále. Zatím je to předběžná fáze kampaně. Ostrá fáze, kdy bude apelovat na voliče, aby ji zvolili za prezidentku, pokud se tedy stane nominantkou, začne okamžitě po tom, co skončí nominační sjezd v druhé polovině srpna.

Jaké má Kamala Harrisová momentálně šance na vítězství?

To se těžko určuje, máme k dispozici nějaké předvolební průzkumy, které zahrnovaly její jméno, nicméně pokud je někdo pouze viceprezidentem, viceprezidentkou, tak se podpora voličů může zásadně změnit ve chvíli, kdy se stane prezidentskou kandidátkou. Když se podíváme na data, která jsou v současnosti k dispozici, tak v části volebních průzkumů si Harrisová vedla v klíčových státech stejně anebo lépe než Biden, a to většinou o několik málo procentních bodů. Pokud by se konaly prezidentské volby zítra nebo v tomto týdnu, tak podle průzkumů, které máme, by Donald Trump byl pravděpodobně velice mírným favoritem na to, aby zvítězil v prezidentských volbách. Důležité ale je, že Harrisová má vyšší strop podpory, na číslech je vidět, že má více kam růst, než by tomu bylo v Bidenově případě.

Jaké má Harrisová jméno jako současná viceprezidentka po boku Bidena?

Je to komplikované tím, že role viceprezidentky je velice nevděčná. Z americké historie víme, že prosadit se zásadněji jako viceprezident Spojených států je komplikované, protože z ústavy ta funkce nemá příliš mnoho pravomocí. Tuto cestu Harrisové navíc částečně zkomplikovalo to, že Biden jí v prvních letech svého prezidentského mandátu dal na starost agendu ilegální migrace, což je téma, ve kterém si demokraté vedou velice špatně. V průzkumech veřejného mínění Trump vždycky vyhrává v otázce toho, jak si kandidáti vedou v přístupu k ilegální migraci. To Harrisovou částečně poškodilo. Je otázka, zda se jí podaří odvrátit pozornost k jiným tématům, která by pro ni byla více nápomocná. Tímto tedy Biden Harrisové nepomohl, když jí svěřil tuto agendu. Na druhou stranu pokud se objevila na volebních mítincích, kde pronášela nějaké projevy, pokud získala kampaňové finance původně pro kampaň Joe Bidena, tak tam si vedla poměrně obstojně, je prověřená jako kandidátka ještě z voleb v roce 2020, což je důležité. Tehdy byla jednou z kandidátek, která se ucházela o demokratickou nominaci, i když svoji kampaň ukončila poměrně rychle. Jako viceprezidentka si vedla velmi podobně jako ostatní viceprezidenti, což znamená, že se jí nepodařilo příliš prosadit.

Hraje v tom nějakou roli, že je to první žena v této funkci?

Určitě ano. Pokud bude nominantkou, bude to jeden ze zásadních apelů, který se bude snažit prosadit, kterým se bude snažit voliče přesvědčit. Nebude to první kandidátka, tou byla Hillary Clintonová v roce 2016, nicméně bude první Afroameričanka s částečně jihoasijským původem. To bude jistě něco, čím bude apelovat na Demokratickou stranu. Demokratická strana je velmi komplikovaný slepenec různých zájmových skupin, rasových skupin a tak dále. Sjednotit tuto obrovskou mašinerii je extrémně komplikované, ale to, kdo Harrisová je, rozhodně v některých faktorech hraje v její prospěch.

Navíc je výrazně mladší než Joe Biden, kterému je 81, a Donald Trump, tomu je 78 let. Kamale Harrisové je 59.

Jistě na to bude také apelovat. Republikáni doteď říkali, že Biden je špatný tím, že je nejstarší kandidát v dějinách amerických prezidentských voleb. Teď se tím nejstarším kandidátem s velkou pravděpodobností stane Trump, takže demokraté se budou snažit převrátit tuto kritiku směrem k němu. Nutno říct, že pokud někdo má tu trpělivost a sleduje více jak hodinové projevy Donalda Trumpa, tak tam taky slyšíte, že má velmi časté přeřeky, také si plete jména některých významných politiků, světových lídrů a tak dále.

Říkal jste, že ostrá kampaň Kamaly Harrisové sice ještě nezačala, že na to je čas v druhé půlce srpna, nicméně kdy by Harrisová a demokraté měli vysvětlit voličům tyto změny na poslední chvíli?

„Co se týče průzkumů, vede si [Kamala Harrisová] líp u mladých voličů než Joe Biden proti Trumpovi. Vede si líp u černošských voličů, u hispánských voličů… “ Bohumil Vostal, zpravodaj ČT v USA (ČT 24, 21. 7. 2024)

Musí vysvětlovat už nyní. Kampaň do voleb sice začne až po nominačním sjezdu, ale Harissová musí už teď začít přesvědčovat voliče, že je nejlepší možnou kandidátkou na to, aby porazila Trumpa. Nemáme historický precedent k tomu, aby toto proběhlo tak rychle, takže nepochybně bude v komplikované pozici. Na druhou stranu republikáni byli připraveni útočit na Bidena, takže musí transformovat svá sdělení na to, aby nyní útočili na Harrisovou částečně s jinými tématy, což i pro ně bude výzva. Harrisová má před sebou obrovský úkol přesvědčit voliče, že je vhodnou kandidátkou, nicméně většina faktorů v tuto chvíli mluví v její prospěch.

Když jste zmiňoval, že demokraté budou mít nominační sjezd 19. srpna, co se bude dít do té doby? Bude to přesvědčování v jednotlivých státech?

V nastávajícím týdnu, a to je důležité, se sejde výbor pro pravidla Demokratické strany, který nastaví pravidla toho, co se má teď dít. Nemáme k tomuto historickou paralelu, takže nevíme, jak se bude vyjednávat podpora, kdy proběhne formální hlasování a podobně. Demokraté budou hlasovat o prezidentském kandidátovi možná ještě před 19. srpnem, takže na sjezdu už bude jasné, kdo je nominantem.

Tím by si rozhodnutí posunuli, aby měli víc času na ostrou kampaň?

Původní plán byl, že by Bidena formálně potvrdili v první polovině srpna nějakou formou virtuálního hlasování. Sešli by se na Zoomu nebo v podobném formátu a tam odhlasovali, že on bude nominantem, a na sjezdu by pouze proběhlo formální potvrzení. Jak to teď formálně bude, visí ve vzduchu a dozvíme se to v nastávajícím týdnu po tom, co se výbor sejde, bude mít veřejné slyšení a vůbec se nastaví pravidla toho, co se bude nyní dít. Paralelně s tím teď Harrisová freneticky obvolává jednotlivé delegace z jednotlivých států a vyjednává si u nich podporu spolu se svým týmem.

Donald Trump řekl CNN, že Kamala Harrisová pro něho bude ještě lehčí soupeřka než Joe Biden. Dá se čekat, že teď svoji kampaň nějak výrazně změní? Už jste zmiňoval, že i pro republikány bude docela oříšek najít něco jiného, na co by měli cílit.

První, co udělají, bude, že se budou snažit Harrisovou maximálně propojit s Bidenem a říct, že je to v podstatě Biden v mladší verzi, když to řeknu úplně zjednodušeně. Jestli toto bude rezonovat u amerických voličů, je velká otázka. Tato argumentace už probíhá na sociálních sítích, někteří republikáni říkají, že z hlediska politických témat jsou tito dva kandidáti prakticky nerozeznatelní. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, hlavní apel měl být to, že Biden je neschopný a že není schopen dále vést prezidentský úřad. Tento útok teď fungovat nebude. Ale prohlášení, která Trump vydával, že Harrisová bude mnohem jednodušší protikandidátkou, že tedy útoky proti ní budou výrazně jednodušší, jsou spíše vychloubáním, kterým je Trump typický od začátku svojí politické kariéry. Není to tak. Proti Harrisové bude potřeba vést jinou kampaň, ale základní argumenty a hlavně Trumpova extrémně vyostřená, často vulgární a agresivní rétorika se určitě nezmění.

Co se tedy bude měnit?

Republikáni budou muset resetovat svoji kampaň, nicméně elementární argumenty, které budou používat, zůstanou v podstatě stejné, jako jsou už v podstatě rok, po který kampaň v mírnějším formátu probíhá. Základem bude to, že Donald Trump je podle demokratů budoucím tyranem, je fundamentálním ohrožením americké demokracie, odporuje demokratickým principům. Důležité je, že stále nepřijal výsledek demokratických voleb z roku 2020, pořád říká, že on je skutečným vítězem, což není pravda, to je důležité říct. Bude potřeba vést kampaň jinak, ale je to velká příležitost pro Demokratickou stranu, je to šance nastavit nově debatu, nastavit témata, ve kterých si demokraté vedou dobře, jako jsou potraty, přístup k antikoncepci, přístup k právům žen a tak dále. Je to pro ně velká výzva, ale zároveň i velká příležitost.

Udělal tedy Biden správný krok, že odstoupil? Zvýšil tak šance demokratů na vítězství?

Myslím, že z v tuto chvíli udělal jediný krok, který politicky dával smysl, protože mu v podstatě už došly možnosti, co jiného by ještě mohl dělat. Demokratické kampani tím určitě neuškodí. V tuto chvíli se nacházel v politicky tak problematické situaci, že to může být už jenom lepší, anebo aspoň ne horší.

Mohl by šance Demokratické strany a Kamale Harrisové zvýšit ještě tím, že by se vzdal i prezidentského úřadu?

Republikáni vydávají tisková prohlášení, kde si to přejí a kde říkají, že když není schopen kandidovat, tak by neměl být dále ani prezidentem. Nemyslím si, že by to jakkoliv pomohlo šancím Demokratické strany na vítězství. Kdyby Harrisová vstupovala do voleb jako prezidentka, tak by ale byla prezidentkou, která se chopila úřadu tím, že její předchůdce rezignoval. Z historie opět víme, že to není situace, která by kandidátovi nějak zásadně pomohla. Například v průzkumech veřejného mínění nemáme moc historických paralel, ale ty, které máme, říkají, že by to demokratům nijak nepomohlo. Myslím si, že by to naopak způsobilo zásadní chaos uvnitř Demokratické strany. Z hlediska geopolitického i vnitropolitického by to znamenalo poměrně velký zvrat a nemyslím si, že by to jakkoliv pomohlo.

