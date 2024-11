Harrisová začala kariéru v americkém Oaklandu. I zde ale panují rozdílné názory o prezidentské volbě

Šanci na vítězství v úterních prezidentských volbách v USA mají současná viceprezidentka Kamala Harrisová a bývalý republikánský prezident Donald Trump. On začal budovat svou politickou kariéru z role podnikatele ve státě New York. Kamala Harrisová se narodila v Kalifornii a tam také začala stoupat na politickém žebříčku až do amerického Senátu a pak do pozice viceprezidentky. Právě z Kalifornie je další díl americké roadshow. Od stálého zpravodaje Washington 13:29 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okresní soud v oblasti Alameda ve městě Oakland, kde začínala svoji kariéru kandidátka na prezidentku Spojených států Kamala Harrisová | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Velká betonová budova u dálnice na San Francisko – to je okresní soud v oblasti Alameda ve městě Oakland. Zde začínala svoji kariéru po studiu na Howardově univerzitě ve Washingtonu a Kalifornské univerzitě dnešní viceprezidentka a kandidátka na prezidentku Spojených států Kamala Harrisová. Začínala jako okresní prokurátorka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Šanci na vítězství v úterních prezidentských volbách v USA mají současná viceprezidentka Kamala Harrisová a bývalý republikánský prezident Donald Trump

Prodavač Džanardana v indickém bistru a obchodě s potravinami ví, že zde Harrisová začínala profesní kariéru a fandí jí. „Měli bychom dát šanci ženám. Neměli by být v čele státu jen muži. My jsme ženu měli za premiérku už před několika desetiletími. Ženy mohou vnést do prezidentského úřadu nové myšlenky a vykonat pro Ameriku dobré věci,“ líčí Džanardana.

I paní Elvia původem z Mexika by byla ráda, kdyby se stala Kamala Harrisová prezidentkou. Má hodně nápadů, jak zlepšit situaci dětí, rodin a lidí s nízkými příjmy.

Okresní soud v oblasti Alameda ve městě Oakland, kde začínala svoji kariéru kandidátka na prezidentku Spojených států | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Podle pana Gidinji z africké Keni je Kamala Harrisová o něco lepší, než „oranžová hlava“, jak se tu často přezdívá Donaldu Trumpovi. Ne proto, že je žena, nebo že má jinou barvu pleti, ale zkrátka proto, že je trochu lepší. Pan Gidinji nesouhlasí se vším, co viceprezidentka Harrisová dělá. Nelíbí se mu třeba podpora Izraele. Ale celkově je podle něj lepším člověkem, než její protikandidát.

Kalifornie ale není jen plná příznivců Kamaly Harrisové. Mnohým vůbec nesedí. Učitel hry na klavír pan Paul není vyloženě proti Kamale Harrisové, ale nepodporuje ji. Je proti extremistické až totalitní politice, kterou vidí u levice. K volbám sice půjde, protože se v nich hlasuje o mnoha dalších věcech, oblast věnovanou volbě prezidenta ale nevyplní.

Ohromná budova sanfranciské radnice je postavená na začátku dvacátého století v secesním stylu. Byla i sídlem městského státního zastupitelství, na kterém pracovala i Harrisová. Poté se stala nejvyšší státní zástupkyní – to znamená něčím jako ministryní spravedlnosti státu Kalifornie. Z této funkce byla zvolena senátorkou Spojených států.

Budova sanfranciské radnice | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas