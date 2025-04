‚Nevzdáme se nezávislosti.‘ Harvardova univerzita odmítla požadavky vlády, ta jí pozastavila financování

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila granty pro Harvardovu univerzitu v přepočtu za 51 miliard korun. Stalo se to poté, co univerzita odmítla přistoupit na nové vzdělávací požadavky Bílého domu. Informuje o tom list The New York Times. Harvardova univerzita odmítla mimo jiné nahlašovat úřadům přestupky zahraničních studentů nebo omezovat vliv členů jednotlivých fakult. Washington 11:19 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé protestují proti zásahům federální vlády na Harvardově univerzitě | Foto: Nicholas Pfosi | Zdroj: Reuters

Bílý dům se od Trumpova nástupu k moci zaměřil na fungování amerických univerzit. Desítky škol vyšetřuje pro nedostatečný boj proti antisemitismu a údajné pokusy vymýtit „rozmanitost pohledů“. Trumpova administrativa přitom tento termín nijak blíž nespecifikovala.

Harvardova univerzita v pondělí odmítla požadavky, aby mimo jiné ukončila své programy na podporu rozmanitosti a přijala další opatření, která by podle ní potlačila intelektuální svobodu univerzity i studentů.

Trumpova administrativa předtím pohrozila, že pokud se univerzita požadavkům nepodřídí, federální financování jí zastaví.

„Žádná vláda – bez ohledu na to, která strana je u moci – by neměla diktovat, co mohou soukromé univerzity vyučovat, koho mohou přijímat a zaměstnávat a jakým oborům se mohou věnovat,“ prohlásil rektor univerzity Alan Garber. „Univerzita se nevzdá své nezávislosti a ústavních práv,“ napsal v dopise univerzitní komunitě.

První univerzita vzdoruje

Mezi požadavky Bílého domu, jež měly sloužit k boji proti antisemitismu na univerzitě, bylo například i nahlašování studentů s „nepřátelskými postoji“ vůči americkým hodnotám federální vládě či audit univerzitních programů externí skupinou schválenou vládou, píše BBC.

Harvard tyto požadavky odmítl s tím, že jde o snahu Bílého domu univerzitu kontrolovat.„Ačkoliv se některé požadavky týkají boje proti antisemitismu, většina z nich reprezentuje vládní regulaci intelektuálních podmínek na Harvardu,“ ohradil se Garber.

Odepření financování Harvardovy univerzity podle agentury Reuters představuje novou úroveň sporu mezi federální vládou a americkými univerzitami.

Podle agentury AP je to posedmé, co se Trumpova administrativa snaží přimět některou z amerických elitních univerzit, aby se podřídily jejím požadavkům. Harvardova univerzita je první, která nátlaku vzdoruje.