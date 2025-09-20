Harvardova univerzita musí poskytnout údaje o přijímacím řízení. Jinak jí hrozí další sankce
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozí Harvardově univerzitě dalšími sankcemi, které jí omezí přístup k federálním fondům, pokud ji vysoká škola neposkytne další údaje o svém přijímacím řízení. Napsaly to agentury AP a AFP. Univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, které jsou podle Trumpa zachváceny antisemitismem a radikálně levicovými ideologiemi.
Ministryně školství Linda McMahonová pohrozila univerzitě „dalšími donucovacími opatřeními“, pokud škola nepředloží záznamy, které dokazují, že při přijímání studentů už nezohledňuje rasu.
Americký nejvyšší soud předloni zrušil podporování menšin pod názvem „affirmative action“. Tato praxe zvýhodňovala uchazeče o studium ze znevýhodněných skupin, aby pomohla odstranit diskriminaci marginalizovaných uchazečů v přijímacím řízení a zvýšila rozmanitost. Univerzity po celých USA hlásí od rozhodnutí soudu pokles rasové rozmanitosti.
Ministerstvo školství dále ve svém prohlášení oznámilo, že Harvardu udělilo status „zvýšeného dohledu nad finančními prostředky“ z důvodu "rostoucích obav o jeho finanční situaci", což tuto vzdělávací a výzkumnou instituci nutí, aby své studenty podporovala sama ze svého rozpočtu a teprve pak žádala vládu o proplacení, píše AP.
Vedení prestižní vysoké školy na rozhodnutí ministerstva školství podle agentur nijak nereagovalo.
Na začátku měsíce rozhodla federální soudkyně Allison Burroughsová, že Trumpova administrativa postupovala nezákonně, když univerzitě ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (46 miliard Kč). Soudkyně také stanovila, že americká vláda už nemůže prestižní univerzitě krátit financování výzkumu.
Agentura Reuters to tehdy označila za velké právní vítězství pro Harvard. Americký Úřad pro zdraví a lidské služby (HHS) pak v pátek uvolnil 46 milionů dolarů (950 milionů Kč) pro univerzitu na výzkum, které jí náležely ze zmražených federálních fondů.