Weinsteina vydali z New Yorku do Kalifornie. Bývalému producentovi tam hrozí 140 let vězení

Úřady amerického státu New York v úterý vydaly bývalého hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina do Kalifornie. Weinstein, který si v New Yorku odpykává 23letý trest vězení za sexuální delikty, v Kalifornii čelí další sérii 11 obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Činů se podle obžaloby dopustil mezi lety 2004 a 2013.

