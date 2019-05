Producent Weinstein se dohodl na odškodnění s desítkami žen, které ho viní ze sexuálních útoků

Hollywoodský producent Harvey Weinstein dosáhl dohody s desítkami žen, které ho obvinily ze sexuálních útoků a za obtěžování ho zažalovaly u civilních soudů. Napsal to list The New York Times. Weinstein má podle předběžné dohody vyplatit ženám 44 milionů dolarů (víc než miliardu Kč), pokud žalobu stáhnou. Dvou hlavních kauz projednávaných před trestním tribunálem v New Yorku se ale dohoda netýká.

