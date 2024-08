Konvoj českých hasičů míří do Řecka. Rozsáhlý požár u Atén mezitím ustupuje

Rozsáhlý požár u Atén se do úterního rána zmírnil, ale kvůli obavám z opětovného vzplanutí ohnisek v případě silného větru jsou úřady v pohotovosti. Nad městem létají vrtulníky, které kropí některé oblasti vodou, píše úterní deník The Independent. Na cestě do Řecka je konvoj českých hasičů a záchranářů se 40 vozidly. Do Atén by hasiči měli přijet v úterý večer, uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Atény 12:36 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči u rozsáhlého požáru u města Dionysos nedaleko Atén | Foto: Alexandros Avramidis | Zdroj: Reuters

Řečtí hasiči v úterý bojovali s řadou aktivních ohnisek ve snaze zredukovat zbytky požáru, v důsledku kterého zemřela jedna žena a tisíce lidí muselo být evakuováno.

„Situace se zlepšila, ale potýkáme se s nahodilými ohnisky. V současné době se nevyskytly žádné nové fronty, pouze několik opětovných vzplanutí, ale zůstáváme ve stavu zvýšené pohotovosti,“ řekl příslušník hasičského sboru v Aténách, kterého cituje agentura Reuters.

Pomoc z Česka

Konvoj českých hasičů v úterý kolem poledne do Atén vyrazil ze základny v Podivíně na Břeclavsku. Na místo by se měli dostat v úterý večer. „Máme za sebou 1000 kilometrů. Přes Slovensko, Maďarsko a noční jízdě Rumunskem jsme dorazili do Montany v Bulharsku. Místní policie nám našla velké parkoviště, kde jsme měli dvě hodiny odpočinek,“ sdělil médiím mluvčí Kavka.

Český tým tvoří 64 hasičů, sedm záchranářů a čtyři technici, v koloně jede 31 technických vozidel s vybavením a devět cisteren. Na místě bude pomáhat hasit rozsáhlé požáry deset dní, poté jej má vystřídat druhý tým.

V Aténách bylo nasazeno přes 700 hasičů a požár ze vzduchu hasí vrtulníky a letadla. Proti ohni včera zasahovalo 17 letadel a 18 vrtulníků, uvedl ministr pro civilní ochranu Vasilis Kikilias, který označil práci hasičů za nadlidskou. Podle něj bylo od začátku požáru nutné evakuovat 45 osad, obcí a čtvrtí.

Ohořelé tělo

V pondělí hasiči našli ohořelé tělo ženy v průmyslové budově na předměstí Vrilissia. Předpokládá se, že žena, která byla zaměstnankyně podniku, zůstala v budově uvězněna, píše agentura AP.

Shořely desítky domů a podniků, přesný počet však úřady zatím nemají k dispozici. Podle údajů programu Evropské unie Copernicus, který mapuje přírodní katastrofy pomocí satelitních snímků, požár do pondělí spálil 85 kilometrů čtverečních.

Poté, co Řecko požádalo o pomoc prostřednictvím společného evropského mechanismu pro reakci na katastrofy, se do země ze zahraničí vydaly posily v podobě letadel a konvojů hasičů. Pomoc přislíbily Francie, Itálie, Rumunsko, Srbsko, Turecko a Česká republika.