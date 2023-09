Havaj měsíc po požáru: Dobrovolníci zásobují Maui nejen potravinami, ale i hračkami pro děti

Přesně před měsícem se obyvatelé města Lahaina na havajském ostrově Maui probudili do dne, na který asi nikdy nezapomenou. Jejich město bylo v plamenech. Hasiči boj s ohněm a silným větrem, který plameny rychle šířil, prohráli. Z většiny města zbyly jen ohořelé trosky. Škody úřady odhadly v přepočtu na více než 130 miliard korun. Oheň zabil nejméně 115 lidí. Další se ale stále pohřešují. Od stálého zpravodaje Honolulu 15:25 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár na Maui je nejhorší přírodní katastrofou v dějinách Havajských ostrovů | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Fotbalové branky, zvadlá až suchá tráva a spousta stanových přístřešků. Ty se nachází v městském parku Napili asi deset kilometrů severně od Lahainy – města, které na začátku srpna přestalo existovat, protože ho sežehl požár.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se dnes žije rodinám zasaženým požárem? Poslechněte si reportáž z místa.

V Napili pracují dobrovolníci z organizace All Hands and Hearts. Skládají zde balenou vodu, hygienické prostředky, potraviny, dětské sedačky, kočárky, vařiče, regály, nábytek – vše, co budou potřebovat ti, kteří přišli o střechu nad hlavou.

Rodina pana Ryana přišla při požáru nejen o dům, ale on i o svůj biliárový klub. Federální pomoc podle něj nebyla příliš účinná. Především příliš dlouho trvalo, než vůbec pomoc dostali.

Očekával, že v případě takových událostí by měli dostat pomoc v řádu několika prvních dnů. Jenže to se nestalo. Stěžuje si na to, že Havaj se v Americe bere jako venkovský stát. Musí platit daně jako ostatní, ale mnoho za to zpět nedostává.

Rozdělené rodiny

Paní Melania ztratila při požáru kontakt se svojí sestřenicí. Té trvalo osm dnů, než sestoupila z hor, kam s dětmi před ohněm utekla. Po cestě se nedalo jít, protože byla rozpálená.

Ničivý požár na Maui. ‚Přišel jsem o bydlení a svůj biliárový klub, sám si neporadím,‘ popisuje muž Číst článek

Rodina ji hledala kolem města osm dnů, až na silnicích zničili pneumatiky. Později žena bez jídla dorazila do záchranného střediska, kde dnes pracuje jako dobrovolnice.

Melanie se obává o osud pozemků, na kterých stál její dům a dům její sestřenice. Makléřské společnosti už oslovují majitele s nabídkami koupě. Ačkoli havajský guvernér vyhlásil moratorium na převody nemovitostí v Lahaině a okolí, podle paní Melanie se to už děje.

Jsou to lukrativní pozemky, na kterých mohou vzniknout nové rekreační resorty pro bohaté, a město už se nikdy neobnoví.

Ve stanu, který spravuje charitativní organizace World Central Kitchen, rozdává Janette a její pomocnice chili con carne, pomeranče, broskve, sušenky a studené nápoje. Kdo potřebuje najíst a nemůže si v provizoriu hotelového pokoje, který mu vláda přidělila, uvařit, přichází pro jídlo sem.

O kus dál paní Kayo, specialistka na čínskou medicínu, nabízí psychoterapii a uvolnění od stresu. Používá k tomu vonné oleje a akupunkturu. Ve středisku pomoci postiženým požárem ordinuje tři dny v týdnu a lidé si za ní cestu stále nacházejí.

Jehličky aplikované do ušních boltců jim pomáhají zbavit se nočních můr a zpracovat v sobě trauma, které prožili.

Improvizované školky

Rodičům zde s ratolestmi pomáhá školka v přírodě, ve které pracuje i dobrovolnice Marianna z Venezuely. S dětmi z evakuovaných rodin si animátoři najatí nevládní organizací pro pomoc rodinám v krizi každý den hrají a vymýšlejí pro ně program.

„Začali jsme tady působit týden po požáru. Nabízíme celou řadu aktivit, malujeme, stavíme ze stavebnic, máme tu třeba lego a další hry. Venku také sportujeme a hrajeme si. Děti tady dostanou oběd a odpoledne si pro ně zase rodiče přijdou,“ doplňuje organizátorka školky Jeany.

Ve tři hodiny odpoledne Jeany končí další zábavný den. Rodiče si děti vyzvedávají z družiny, kterou vedou dobrovolníci z městečka Napili. Některé z nich mají traktůrky nebo plyšové medvídky. Získaly je z čerstvé dodávky hraček, která sem přišla.

Kromě balené vody, potravin nebo kosmetických přípravků se zde dají nafasovat právě i hračky, protože ani ty většinou nepřežily ničivý požár na začátku srpna.