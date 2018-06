Odříznuti lávou: pěstitelé marihuany odmítají opustit své živobytí na Havaji

Podle Altmana mají na pozemku marihuanu v hodnotě 100 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,2 milionu korun. „To je důvod, proč jsme ještě neodešli. Je v tom hodně práce,“ vysvětlil 66letý muž reportérovi.

Zkáza i krása. Havajská sopka Kilauea vychrlila kromě prachu i drahé kameny Číst článek

Nechce se evakuovat a nechat za sebou svůj domov a marihuanu, kterou vypěstovali. Podle něj je jeho dům na kopci před lávou v bezpečí. „Nejsme hloupí. Promysleli jsme to,“ dodal.

Reportér Reuters přijel do míst dřív vyhledávaných důchodci, jako je Altman, a dobrodruhy, jako je jeho vnuk, lodí. Od 3. května, kdy začala erupce, Kilauea zničila přes 600 domovů, láva se rozlila na 2388 hektarech a v zemi se vytvořilo nejméně 22 trhlin, ze kterých tryská láva až do výšky 45 metrů.

Dary bohyni Pele

Jedna z trhlin vytvořila proud lávy, který odřízl kopec Halekamahina a dál proniká do moře. Reportér se vydal s dalšími dvěma obyvateli oblasti, kteří se na rozdíl od Altmana a jeho vnuka evakuovali, zkontrolovat jejich domy.

„Trhá mi to srdce. Vrátit se a vidět tohle,“ popsal 68letý Tom McCarroll, původem Texasan, který se na Havaj odstěhoval před 11 lety se ženou a dětmi. „Bylo by lepší, kdyby si to vzala Pele (bohyně havajských sopek – pozn. redakce),“ podotkl s tím, že už se zřejmě do svého domu nikdy nebudou moci vrátit.

Clawsonův dům je mezi několika tucty farem na kopci Halekamahina, které jsou v současnosti obklopeny lávou hned ze tří stran. | Foto: Terray Sylvester | Zdroj: Reuters

Sousedův dům stojí nedaleko. Nejkratší cesta vede přes dva ztvrdlé proudy lávy, z nichž v některých místech vychází pára. Dům 64letého Marka Clawsona je mezi několika tucty farem na kopci Halekamahina, které jsou v současnosti obklopeny lávou hned ze tří stran.

Láva, která se vlévá do moře, vytváří u Halekamahina obrovský oblak páry a kyselého deště. „Jak jsme se vraceli k lodi, déšť více méně přestal. Pár kapek nám ale padlo do očí a dost to štíplo,“ popsal reportér Reuters Terray Sylvester.

Podle Clawsona žili na Havaji svůj sen, návštěvu svého domu ale označil za „cvičení v marnosti“. Jeho dům je sice v pořádku, dostat se k němu je ale skoro nemožné. „Je to neskutečné. Myslím, že musím přesvědčit sám sebe, že se vrátím,“ řekl. Prozatím ale plánuje přesun do Oregonu.

Altman a jeho vnuk stěhování odmítají. Doran plánuje vyrazit na lodi pro zásoby. Když je potkal reportér Reuters, zrovna opravovali svůj skleník. Vody a jídla měli dost. Altman ale připouští, že pokud by došlo jídlo, oba dva by názor dost pravděpodobně změnili.

Mark Clawson odpočívá na sousedově střeše a pozoruje proud lávy na okraji města Pahoa. | Foto: Terray Sylvester | Zdroj: Reuters