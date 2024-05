‚Kellner byl v šoku, šel deset metrů ode mě‘. Jediný přeživší popsal havárii vrtulníku

Před třemi roky David Horváth jako jediný přežil havárii vrtulníku v aljašských horách, při které zemřelo pět lidí včetně nejbohatšího Čecha miliardáře Petra Kellnera. Poprvé od tragédie vystoupil veřejně a pro stanici Alaska’s News Source popsal osm hodin čekání ve vraku stroje i minuty po pádu a svou poslední komunikaci s Kellnerem. Anchorage (Aljaška) 11:11 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie ze záchranné operace, které poskytla veřejnosti aljašská policie | Zdroj: Alaska Department of Public Safety

„Byl to ideální den pro heliboarding, pro snowboarding, pro to, užít si prašan,“ vzpomíná snowboardista David Horváth, který cestoval po světě s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem, aby mu našel nejlepší místa pro zimní sporty.

Před třemi lety vyrazili společně za adrenalinovou zábavou do aljašských hor. Vrtulník, ve kterém letělo celkem pět lidí včetně pilota a dvou horských průvodců, je měl dopravit na těžko přístupné sjezdovky, kde měli jezdit na snowboardu.

Chyba pilota, špatné školení, instruktor pod vlivem kokainu. Vyšetřovatelé objasnili Kellnerovu nehodu Číst článek

Jenže vrtulník havaroval, po nárazu do skály se kutálel ze srázu několik desítek metrů dolů. Všichni na palubě, kromě Horvátha, zemřeli. Ten poprvé od tragédie veřejně popsal pro místní stanici Alaska’s News Source, co se stalo, a potvrdil dřívější zprávy o tom, že bezprostředně po nehodě Petr Kellner ještě žil.

„Prásk, nepamatuji si, kolikrát jsme se převrátili, než jsme se zastavili a pak bylo ticho. První, co jsem si pomyslel, bylo: ‚Co se to sakra děje‘,“ vzpomíná Horváth v rozhovoru. Kvůli bezpečnostnímu pásu a zlomeným žebrům se navíc nemohl pohnout.

Pak podle svých slov uviděl Kellnera, který se z vraku stroje dostal ven někam šel. Navázat s ním kontakt se mu ale podle jeho slov nepodařilo.

„Začal jsem opravdu hlasitě křičet něco jako: ‚Hej, Petře, my tady neumřeme! No tak, pojď mi pomoct!‘" a tak podobně. Ale on byl možná v šoku nebo co a možná viděl něco vzadu na vrtulníku. Tak šel, asi deset metrů ode mě a zpátky k vrtulníku. A to bylo naposledy, co jsem ho viděl,“ popsal Horváth s tím, že na něj volal ještě několikrát.

Záchranáři nakonec dorazili až po osmi hodinách. Kvůli omrzlinám přišel Horváth o několik prstů.

Závěrečná zpráva Národního úřadu pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB) uvádí, že pilot vrtulníku nedokázal na hřebeni přistát na poprvé, při druhém pokusu se dostal do takzvané bílé tmy způsobené zvířeným sněhem. V ním pak stroj narazil do svahu a spadl. Podle úřadu pilot neměl potřebná proškolení a kurzy.

Rodina Petra Kellnera a pozůstalí dalších obětí zažalovali společnost Soloy Helicopters, která lety zajišťovala. Podle serveru Alaska’s News Source Horváth se společností už spor ukončil.