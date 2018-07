Na východě Slovenska havaroval vrtulník. Na místě zemřel prešovský podnikatel Marián Troliga

Ve Veľkém Šariši na východě Slovenska se zřítil lehký vrtulník. O život v něm přišel podnikatel Marián Troliga, který je v oblasti dobře známý a který tam zaměstnával stovky lidí. Informují o tom slovenská média. Stroj Robinson R44, jehož havárie v oblasti způsobila rozsáhlý výpadek elektřiny, spadl v sobotu večer. Na místě zasahovali hasiči, zdravotníci a policisté. Prešov 19:47 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Vrtulník se pravděpodobně zamotal do drátů, což způsobilo jeho následný pád,“ uvedla policejní mluvčí Katarína Križanová. Bez elektřiny se pak ocitlo na 55.000 odběratelů, a to i z Prešova, Bardejova, Svidníku a Stropkova. Výpadek energetici odstraňovali několik hodin.

Skupinové lety, simulované nehody i závod. Vrtulníkovou show v Hradci Králové zhlédlo 30 000 lidí Číst článek

„(Vrtulník) se náhle točil, jako by se chtěl ještě vrátit zpět. Při té otočce a následném letu vystoupal trošku výše a zachytil elektrické vedení, po čemž se řítil k zemi rovnou na nás. Bylo tam deset dětí, asi osm dospělých. Úplně jako v akčním filmu. Nevěřícně jsem zíral, točící se velká vrtule (rotor - pozn. red.) byla nakloněná k nám. Člověk tehdy fakt nevěří, že se něco takového opravdu děje,“ řekl serveru Sme.sk očitý svědek.

„Některé kusy padajícího stroje dolétly k našim nohám na zahradu, naštěstí jen malé části, hlavní díl zůstal na sousedově pozemku. Ženy a děti v panice utíkaly schovat se do domu,“ dodal.

Ve vrtulníku přišel o život jeho pilot, prešovský podnikatel Marián Troliga. Ten v regionu zaměstnává při výrobě autobusů a náhradních dílů a rovněž v dopravě asi 450 lidí. Pilotní průkaz a vrtulník si pořídil právě kvůli rozmachu podnikání.

Identifikovat jej musel jeho syn, profesionální hokejista Tomáš, který svého času hrál i v české hokejové extralize. Troliga starší už dříve avizoval, že se letos chystal v Prešově vybudovat nový zimní stadion. Jeho snem bylo dostat prešovský hokej do extraligy.

Vrtulníkem 'na pivo'. Obyvatelé odlehlých oblastí v Austrálii létají za zábavou a do společnosti Číst článek

Sám Marián Troliga, který letos oslavil 63. narozeniny, měl za sebou úspěšnou kariéru v motoristickém sportu. Koncem 80. let patřil ke špičce mezi československými motocyklovými závodníky, v letech 1986 a 1987 vyhrál mistrovství republiky silničních motorek ve třídě do 500 ccm, v roce 1988 byl ve federálním šampionátu stříbrný. Na kontě měl i několik titulů mistra Slovenska - pětkrát vyhrál „dvěstěpadesátky“, dvakrát „třistapadesátky“ a „pětistovky“. Kariéru zakončil na začátku 90. let v závodech superbiků.

Na Slovensku už letos jednou vrtulník havaroval, a to v dubnu na letišti ve Spišské Nové Vsi. Dva lidé tehdy vyvázli s lehkým zraněním. Loni v květnu se na letišti v Prešově při výcviku evakuace osob zřítil policejní vrtulník Bell 429. Zemřeli dva hasiči, policejní piloti se zranili.