Svobodní vyloučili svého exšéfa Stracheho, rakouský politik teď koketuje s nově založenou stranou

Bývalý rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache už není členem protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ), v jejímž čele stál v letech 2005 až 2019. Předsednictvo jeho mateřské vídeňské zemské organizace v pátek politika s konečnou platností ze strany vyloučilo, informoval podle agentury APA nynější předseda FPÖ Norbert Hofer. Vídeň 22:47 13. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Heinz-Christian Strache | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Důvodem Stracheho vyloučení jsou podezření ze zpronevěry stranických peněz. Strache naznačil, že si přes vánoční svátky rozmyslí, zda se vrátí do politiky.

Stranické grémium podle APA potvrdilo rozhodnutí stranického soudu, který v pátek o případu 50letého politika také jednal. Šéf vídeňské organizace FPÖ Dominik Nepp řekl, že rozhodnutí bylo jednomyslné.

Rakouští svobodní pozastavili Strachemu členství. Za volební propadák mohly podle pozorovatelů jeho aféry Číst článek

Strachemu už počátkem října Hofer členství v FPÖ pozastavil kvůli skandálu kolem videa z Ibizy a především kvůli podezření ze zpronevěry stranických peněz, které Strache popírá. Rozhodování o jeho konečném vyloučení se pak táhlo ještě týdny.

„Pro nás je to vysvobození, protože tím se pro nás Ibiza stává historií, a my se můžeme dívat do budoucnosti,“ řekl v pátek Hofer.

Podle pozorovatelů by ale Strache mohl brzy slavit politický comeback pod vlajkou nové strany, jejíž zárodek byl ohlášen ve čtvrtek.

Nové politické angažmá

Novou politickou skupinu s názvem Die Allianz für Österreich (Aliance pro Rakousko; DAÖ) založili vídeňští zastupitelé Karl Baron, Klaus Handler a Dietrich Kops a vyjádřili naději, že Strache se k nim připojí a povede nové uskupení do regionálních vídeňských voleb příští rok na podzim.

Strache v pátek večer k úvahám o politickém návratu řekl, že si další kroky zváží přes Vánoce. Musí být „dobře promyšleny“, zdůraznil ve zpravodajské relaci ZiB 1 televize ORF. Politik nevyloučil ani to, že by se mohl stát volebním lídrem DAÖ. Podle něj je to „lákavé“.

Strache zdůraznil, že DAÖ vznikla „na základě vývoje posledních týdnů“, kdy mu byla přerušením členství v FPÖ vzata „všechna demokratická práva“ a lidé, kteří byli loajální jeho osobě a politice, se rozhodli k tomuto kroku. Strache však zdůraznil, že na novém projektu je ještě třeba pracovat a je třeba vytvořit dobrý program.

Der Spiegel: Video se Strachem jsme zkoumali měsíc, jeho zveřejnění před eurovolbami není záměrné Číst článek

Právě skandály bývalého předsedy přitom v květnu vedly k rozpadu vládní koalice, jejíž byla FPÖ součástí, a k desetiprocentnímu oslabení strany v zářijových předčasných volbách. V nich zvítězila přesvědčivě lidová strana (ÖVP) exkancléře Sebastiana Kurze, který nyní vyjednává o nové vládě se zelenými.

Politickou scénou otřáslo zejména video, na němž je Strache zachycen ve vile na Ibize při podezřelém korupčním jednání před parlamentními volbami v roce 2017.

Nynější vývoj podle pozorovatelů připomíná rok 2005, kdy se dlouhodobý předseda FPÖ a korutanský hejtman Jörg Haider se stranou také rozešel a založil si Svaz pro budoucnost Rakouska (BZÖ). Haider zahynul v roce 2008, ve svých 58 letech, při automobilové nehodě.