Autobus číslo 666 do Helu. ‚Součást satanizace veřejného prostoru,‘ stěžuje si polský portál

„Kudy k moři? Jeďte linkou číslo 666 až do zastávky Hel." Reálný popis cesty do města na Helské kose u polských břehů Baltského moře. Včetně trojmístného čísla autobusu i názvu města. Právě symbolika čísla 666 a podobnost názvu čtyřtisícového Helu s anglický výrazem pro peklo (hell) teď pobouřily polský katolický portál Fronda. Hel (Polsko) 8:30 28. července 2018

„Od Dębek ležících západně od Władysławowa až po samotný Hel jezdí už delší čas autobus s číslem 666. Zábavné, viďte? Autobusem 666 na Hel(l), tedy do pekla. Zdá se to jako nevinný žert, ale těžko v něm nevidět zlý úmysl pojmenovávat věci ďábelským jménem,“ píše se v článku, který je podepsaný názvem redakce.

Hel Městečko Hel se nachází na písečné Helské kose na jižním pobřeží Baltského moře. Místo je oblíbeným cílem turistů. Kosa v Gdaňském zálivu začíná na Kašubském pobřeží u města Władysławowo a táhne se východním směrem v délce 35 km.

O stížnosti adresované dopravnímu podniku v Gdyni, který autobusové linky provozuje, informovala v týdnu většina polských médií. Číslo linky na Hel se přitom v Polsku neřeší poprvé.

'Ta k to prostě nějak vyšlo'

„Před několika lety jsme měnili polský model pojmenovávání linek na evropský: k názvům konečných stanic přibyla i čísla, pro usnadnění orientace pasažérů,“ vysvětloval už v roce 2013 v rozhovoru s Baltským deníkem Mariusz Józefowicz z gdyňského dopravního podniku.

„A protože trasy linek v puckém okrese mají čísla od 650 do 669, bylo jasné, že některá z nich musí jezdit do Helu. A tak to prostě nějak vyšlo,“ dodal.

Novináři z Frondy teď téma znovu otevřeli a připomínají, že „peklo je skutečně existující místo hluboké beznaděje a bolesti, na které míří nešťastné duše lidí odmítajících boží lásku“.

Dopravní schéma linek kolem polského Trojměstí, včetně linky 666 jedoucí do Helu. | Zdroj: PKS Gdynia

„Na Helu je léta protikřesťanská propaganda, v podstatě satanistická,“ píše se dál v článku, který nakonec přiznává, že „samotný autobus 666 jedoucí do Helu nikoho do pekla nedoveze“.

Název Hel se odvozuje od staropolského slova, které znamenalo písečnou dunu. Část jazykovědců ale odvozuje nynější název od nizozemského pojmenování Heel označujícího botu. Teorií je ale víc.

Portál Fronda.pl se sám označuje za konzervativní a katolický. Publikuje mimo jiné texty o tzv. „civilizaci smrti“. Tou má na mysli vztah společnosti k tématům interrupcí, eutanázie, antikoncepce a dalších.