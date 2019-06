Na budovu v centru New Yorku se zřítila helikoptéra. Při nehodě zahynul nejméně jeden člověk

Nehoda se měla podle newyorských hasičů stát před druhou odpolední místního času na Sedmé avenue v New Yorku, kde panuje deštivé počasí.

V budově známé jako Axa Equitable Center, která má 54 poschodí a stojí v samém centru Manhattanu mezi jižním okrajem Central Parku a náměstím Times Square, následně zavládla panika. A vyděšení lidé vybíhali na ulici.

Okolí Sedmé avenue mezi 51. a 52. ulicí několik bloků severně od Times Square zaplnily desítky vozů záchranných složek, včetně záchranářů, policistů a hasičů.

Požár na střeše domu se hasičům podařilo po 20 minutách uhasit. „Požár byl uhašen,“ informují na twitteru newyorští hasiči s tím, že dál likvidují palivo unikající z helikoptéry. „Prosíme, vyhněte se dál dané oblasti,“ žádají na twitteru newyorští policisté.

Nejméně jeden člověk při nehodě zahynul, informovali newyorští hasiči. Podle některých médií šlo o pilota.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo uvedl, že podle dostupných informací šlo o nouzové přistání, o potíže při přistání nebo náraz do střešní části budovy. „Nemáme informace, že by šlo o něco jiného. Všechno je to ale velmi předběžné,“ uklidňoval Cuomo.

O incidentu už byl informován také americký prezident Donald Trump, který podle informací z Bílého domu situaci sleduje.

Cuomo zmínil také tragické události při teroristických útocích 11. září 2001, kdy dvě letadla narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku. Budovy se následně zřítily. Zahynulo při nich téměř 3000 lidí.