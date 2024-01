Pro jedny národní umělec, pro druhé násilník. V Paříži protestovali proti Depardieuovi kvůli obtěžování žen

Pro jedny neobyčejně talentovaný herec a symbol národní hrdosti, pro druhé násilník a hulvát. Proti francouzskému herci Gérardu Depardieuovi minulý týden demonstrovaly stovky lidí v centru Paříže. Několik žen ho obvinilo ze znásilnění a ze sexuálního obtěžování. Na jeho obhajobu se postavili někteří herci, jiní proti němu sepsali kritický článek. Herec je pravidelně terčem protestů feministických asociací a spolků po celé Francii. Paříž 12:14 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti francouzskému herci Depardieuovi pravidelně protestují feministické asociace a spolky po celé Francii | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Tři ženy se svlékly do naha, hrudník měly pomalovaný francouzskou trikolórou a skandovaly: „Vidíme oběti sexuálního obtěžování, věříme jim a známe násilníky. Ženy mají právo na to žít bez toho, aby je někdo sexuálně zneužíval. A je úplně jedno, kdo to je – ať už se jmenuje Depardieu, Novák nebo třeba Procházka.“

Reportáž od zahraničního zpravodaje Martina Baluchy z pařížských protestů proti francouzskému herci Gérardu Depardieuovi

Brigitte chce, aby byl Depardieu souzený podle stejných pravidel a zákonů jako kdokoliv jiný. Podle ní není na ženách, aby dokazovaly, že se staly oběťmi sexuálního zneužívání, ale na jejich agresorech, aby takový čin vyvrátili.

Podle Sophie Depardieu čelí závažným obviněním. „Je potřeba se podívat realitě do očí. Měli bychom mít prostředky, jak čelit tomuto fenoménu, který už dnešní společnost neschvaluje.“

Depardieu je vyšetřovaný od roku 2020. Jako první ho z dvojnásobného znásilnění obvinila herečka Charlotte Arnouldová, která herce znala od dětství, protože to byl přítel jejího otce. Druhé trestní oznámení podala herečka Helene Darrasová, kterou Depardieu prý osahával při natáčení filmu Disco z roku 2008. Celkem proti slavnému herci svědčilo zhruba 15 žen.

Sám Gérard Depardieu v článku pro deník Le Figaro odmítl jakékoliv násilí vůči ženám:

„Chtěl bych vám konečně říct svou pravdu. Nikdy, skutečně nikdy, jsem nezneužil jedinou ženu. Ublížit ženě by pro mě bylo stejné jako kopnout do břicha svou vlastní matku. Jednou ke mně lehkým krokem přišla žena. Vstoupila do mého pokoje naprosto dobrovolně. Dnes říká, že byla znásilněná. Ta stejná žena ke mně přišla i podruhé. Nikdy mezi námi nebyl nátlak, násilí ani odpor.“

Podpora od prezidenta

V posledních týdnech vzbudil rozruch investigativní pořad francouzské veřejnoprávní televize, který odhalil záběry z Depardieuovi cesty do KLDR v roce 2018. Depardieu má na snímcích sexuální narážky i na nezletilou dívku, která jezdí na koni:

„Pracuji ve školství. Jsem učitelka na základní škole. Učím stejně staré děti. Je naprosto neuvěřitelné, že někomu dovolíme se takhle vyjadřovat. Ten, kdo to natáčel, zřejmě vůbec nebyl překvapený. Sexualizovat desetiletou dívku to je podle mě pedokriminalita.“

150 umělců podepsalo v deníku Libération výzvu proti Gérardu Depardieuovi. Jiní umělci se postavili na jeho stranu. Například herec Pierre Richard nebo zpěvačka Carla Bruni v deníku Le Figaro vyzdvihli neobyčejně umělecké nadání Gérarda Depardieu.

Podobně ve francouzské veřejnoprávní televizi mluvil i prezident Emmanuel Macron. „Jsem velký obdivovatel Gérarda Deperdieu. Je to výborný herec, který hrál v těch nejkrásnějších dílech. Génius svého řemesla. Proslavil Francii, naše autory a osobnosti po celém světě. Jako občan i jako prezident říkám, že je na něj Francie hrdá.“

Macron zdůrazňuje, že je potřeba ctít presumpci neviny. Podle něj by bylo nespravedlivé Depardieuovi odebrat Řád čestné legie, který herec dostal v roce 1996 od prezidenta Jacquese Chiraca. Feministické asociace tento postoj kritizují. Podle nich Macron nemůže na jednu stranu obhajovat oběti domácího násilí a na druhou stranu podporovat agresory.