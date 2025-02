Hesová: Trumpova myšlenka ‚dobrovolně‘ vysídlit Gazu je nebezpečná. Palestinci nemají důvod odcházet

Jak reagují arabské země na slova amerického prezidenta o vysídlení Pásma Gazy, které by se podle něj mohlo stát riviérou Blízkého východu? Měli by obyvatelé Gazy zájem o dobrovolný odchod do jiných států? A jak slova Donalda Trumpa ovlivní vztahy Spojených států se Saúdskou Arábií a dalšími arabskými státy? Hostem Radiožurnálu byla politoložka Zora Hesová z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dvacet minut Radiožurnálu Washington 0:10 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zora Hesová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve čvtrtek nařídil armádě, aby připravila plán umožňující odchod Palestinců z Pásma Gazy. Každý obyvatel, který si to přeje, by mohl odejít do jakékoli země, která bude souhlasit s jeho přijetím. Může toto být pro obyvatele Gazy rozumná a atraktivní nabídka?

Vůbec ne. Je to šokující a je to myšlenka, která se objevila už před rokem v začátku izraelské odpovědi na útok Hamásu ze 7. října. Tehdy se Izrael a několik dalších států snažily zapůsobit na arabské země, aby přijaly Palestince. Všichni to samozřejmě odmítli, protože Palestinci nemají jiný důvod odcházet než ten, že jim někdo znemožňuje žít tam, kde žili dosud.

Zaměňujeme logické pořadí otázek. Nejprve musí být vyřešena státnost nebo autonomie Palestinců a teprve pak může přijít otázka, jakým způsobem a zda vůbec rekonstruovat Gazu, je přesvědčena politoložka Zora Hesová

Je to tedy šokující a je to samozřejmě reakce na vyjádření Donalda Trumpa. Zároveň je to myšlenka, která se vyjadřuje slovem dobrovolný odchod, což je jen eufemismus pro etnické čištění. Z mého pohledu je to velmi nebezpečný a zavrženíhodný výraz.

Ani část obyvatel Gazy by neměla zájem o dobrovolný odchod?

Dobrovolný odchod je něco jako u nás odsun Němců, což bylo samozřejmě násilné vysídlení...

Je možné to takto říct, když neznáme podmínky? Hypoteticky by to mohl být dobrovolný odchod, pokud bude garance návratu...

Garance návratu je v izraelsko-palestinském konfliktu samozřejmě naprosto iluzorní. Nikdo se nikdy nevrátil. Dobrovolný odchod znamená pouze to, že vám je znemožněno žít tam, kde dosud žijete.

Za posledních 15 měsíců, co trvá válka, odešla z Gazy celá řada lidí. Odešla, protože tam nešlo žít. V Gaze nezemřelo jenom 60 000 lidí, kteří byli přímo zabiti, ale umírali i lidé, protože neměli zdravotní péči, jídlo nebo vodu. Spousta jich tedy utekla přes egyptskou hranici a stálo je to velké úplatky. Přesto to není tak, že Palestinci obecně chtěli Gazu opustit.

Trumpova slova přijímáme jako legitimní myšlenku, protože to vyslovil americký prezident, je to ale velmi nebezpečné a zločinecké. Samozřejmě když vám jde o život, hledáte nějaké útočiště, ale otázka není postavena tak, kam by měli Palestinci utíkat, ale jak jim umožnit žít tam, kde žili dosud.

Na druhé straně vy sama jste už vloni v létě v eseji pro Český rozhlas Plus psala o Pásmu Gazy jako o oblasti, kde není normální život. Nebyl by odchod z Pásma Gazy pro mnohé vysvobození?

Tato otázka je velmi problematická, protože to, že tam lidé přežívají v těchto podmínkách na hranici života a smrti, je dáno tím, že donedávna byli denně bombardováni a donedávna jim byla upírána možnost přijímat humanitární pomoc.

Negativní podmínky jsou vytvářeny aktivně ze strany Izraele nebo obecně v kontextu války. To ale samozřejmě může přestat. Teď došlo k příměří a celá řada věcí se zlepšila. Ne moc, ale zlepšila se.

Odhady hovoří o tom, že obnova Gazy bude trvat řadu desetiletí. Je možné očekávat, že v dohledné době to bude prostor, kde bude možné normálně žít?

Myslím si, že ne. Kdybychom se ale zeptali Palestinců, budou chtít zůstat. Slyšíme to ze všech zpráv, které přicházejí z Palestiny i z arabského světa. Palestinci chtějí žít v Gaze. Otázka by tedy měla znít, jak, jak jim umožnit v Palestině znovu důstojně žít. O normální život ale nepůjde.

Mimochodem jak je to nyní? Pokud by někdo z obyvatel Pásma Gazy chtěl odejít a nějaký stát by ho byl ochoten přijmout, šlo by to?

Nešlo. Palestinci nemají pasy ani možnost získat víza. Malému počtu lidí se sice podařilo získat léčení v Jordánsku, přesun ale musel nejprve povolit Izrael a Egypt jako sousední země. Navíc je to vždy spojené s obrovskou korupcí. V době ostřelování Rafahu by zřejmě řada lidí odešla, aby si zachránili holý život, ale nemohli, protože jim to znemožnila izraelská a egyptská armáda.

Nebylo by správné, aby měli možnost odejít?

Já myslím, že by bylo správné, aby měli možnost žít v Gaze. Výroky Donalda Trumpa je třeba posuzovat z mnoha ohledů a třeba se ptát, proč plány na převzetí Gazy a vytváření tam nového developmentu přicházejí zrovna teď?

Samozřejmě to odráží situaci, v jaké je Gaza dnes, kdy je celá oblast prakticky nežitelná. Otázka by ale neměla být, kam donutíme lidi z Gazy odejít, ale jak zařídíme, aby tam byl život obnoven. My ale toto obnovení rámováním dobrovolného odchodu odsouváme.

Pásmo Gazy je území, které je menší než Praha, žijí tam dva miliony lidí. Když vidíme, jak to území vypadá v současné době, je reálné ho zrekonstruovat bez toho, aby alespoň část obyvatel alespoň na nějakou dobu území opustila?

Přemýšlela jsem o tom, jak byla rekonstruovaná Varšava. Většina obyvatel nežila ve zdevastovaném centru, kde se stavělo. Takže jsem samozřejmě skeptická. I tak to ale není dobrá otázka. Nejprve se musí vyřešit státnost nebo nějaká forma autonomie Gazanů a teprve pak jejich rozhodnutí, jakým způsobem a jestli vůbec se bude rekonstruovat Gaza.

Myslím si, že trošku měníme logické pořadí těchto otázek, když mluvíme o rekonstrukci v momentě, kdy vlastně ještě není ani rozhodnuto, jestli tam budou Palestinci mít možnost autonomně dál žít...

Proč jsou všechny reakce arabských států na slova Donalda Trumpa jednoznačně odmítavé? Může to, co se odehrává, ovlivnit jednání o druhé fázi příměří mezi Hamásem a Izraelem? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu výše.