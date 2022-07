Kyjev očekává dodávky munice s dostřelem 300 kilometrů. Polsko koupí americké tanky

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov očekává, že západní země dodají Kyjevu munici do amerických raketových systémů HIMARS s dostřelem 300 kilometrů. Ministr to sdělil listu Financial Times. Polsko od Spojených států koupí 116 užívaných tanků Abrams, které mají částečně nahradit stroje, které Polsko poslalo Ukrajině.

Kyjev/Varšava 15:42 15. července 2022