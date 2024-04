Historická role republikána Johnsona při hlasování o pomoci Ukrajině. Riskoval post, poukazuje odborník

Co přesně obnáší schválená pomoc pro Ukrajinu? Jak budou ty vyčleněné peníze využity?

Jednoduché dělení těch zhruba 61 miliard dolarů je: největší část půjde na doplnění zásob zbraní a munice na americké straně. Na základě toho může potom postupně uvolňovat další zbraně a munici pro Ukrajinu.

Druhá část jde na to, aby přímo Ukrajina dostávala za peníze zbraně nakupované u výrobců zbraní. A část je i finanční, kdy se mluví například o tom, že Ukrajina musí být schopna vyplácet důchody a další částky.

Nicméně většina z těch peněz jde na zbraně a zejména munici. Mluví se o dvou oblastech. V první řadě dělostřelecké náboje, granáty, kde Ukrajina čelí obrovské převaze v této oblasti proti Rusku. A potom jsou to rakety a další munice, kterou Ukrajina potřebuje na protivzdušnou obranu, která je v posledních měsících značně děravá.

V horní komoře amerického parlamentu, tedy v Senátu, na rozdíl od Sněmovny reprezentantů mají vládní demokraté většinu, čili se tam čeká rychlé schválení. Potom se předpokládá ještě rychlejší podpis od prezidenta Joea Bidena. Jak rychle se pomoc tedy může skutečně dostat na Ukrajinu?

Nestačí, že demokraté mají většinu v Senátu. Tam je důležité, že Ukrajinu podporuje i šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell, čili šéf menšiny, protože tam by se to mohlo zablokovat na nějakých procedurách.

Nicméně již před řadou týdnů Senát obdobný balíček schválil, když pro něj hlasovalo 22 republikánských senátorů. I tam je koalice většinových demokratů a části republikánů, protože na některé věci tam potřebujete třeba až 60 hlasů ze 100.

Čeká se, že by k tomu mohlo dojít v úterý, takže by to Senát schválil v úterý. Prezident Biden řekl jasně, že je připraven to okamžitě podepsat, aby se z toho návrhu zákona stal opravdu zákon. A mluví se o tom, že otázka dalších dodávek na Ukrajinu je potom v řádu dnů až třeba dvou týdnů. Některé zásoby jsou připraveny v Německu atd.

Hmatatelná změna by měla být na bojišti okamžitá. První je samozřejmě i ten dopad na morálku ukrajinských vojáků. Z pohledu munice se bavíme maximálně o dnech nebo dvou týdnech, kdy by mělo dojít k hmatatelnému rozdílu pro ukrajinskou stranu.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.



Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…