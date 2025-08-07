‚Historické, odvážné a správné rozhodnutí.‘ Libanonská vláda schválila odzbrojení Hizballáhu

Libanonská vláda ve čtvrtek podle agentur DPA a AP schválila odzbrojení radikálního hnutí Hizballáh do konce tohto roku. Ministři za Hizballáh, který takový krok odmítá, předtím schůzi kabinetu na protest opustili a hlasování o americkém návrhu se tak uskutečnilo bez nich. Vláda zároveň rozhodla o naplňování příměří s Izraelem. Schválený plán, který předložil americký vyslanec Thomas Barrack, počítá s odzbrojením všech milic, včetně Hizballáhu.

Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh

Libanonská vláda s ním i s časovým rámcem souhlasila, konkrétní plán, jak to provést, má teď připravit libanonská armáda.

Barrack ve čtvrtek libanonské vládě gratuloval k „historickému, odvážnému a správnému rozhodnutí“. Jak ale podotýká DPA, panují obavy, že krok povede k další politické krizi v blízkovýchodní zemi, pokud členové Hizballáhu kabinet opustí. Také zatím podle odborníků není jasné, jak přesně chce armáda milice odzbrojit.

Radikální šíitské hnutí, které léta narušuje mocenský monopol libanonské vlády, už ve středu hovořilo o tom, že jeho odzbrojení by bylo velkým hříchem a také důsledkem amerického diktátu, který poškodí suverenitu Libanonu a uvolní Izraeli ruce k akcím proti Libanonu.

Podpora Hamásu

Dlouholetý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele.

Konflikt eskaloval loni v září a říjnu, od kdy Izrael podnikal četné letecké údery a také zahájil pozemní invazi na jih Libanonu. Při izraelských úderech zahynulo podle listopadových údajů libanonského ministerstva zdravotnictví 3820 osob, včetně řady vrcholných představitelů Hizballáhu.

Boje utlumila až dohoda o příměří uzavřená v listopadu, jež měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a konec vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelská armáda ale v jižním Libanonu dále zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické, a opakovaně podniká letecké údery v různých částech země.

