Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na nové místo o pět kilometrů dál. Přesunuli ho kvůli těžbě
Historický kostel ve švédské Kiruně dorazil na své nové místo, píše ve středu agentura AP. Úřady rozhodly o přesunu dřevěného kostela o pět kilometrů kvůli rozšíření tamního dolu na těžbu železné rudy. Do pohybu se budova z roku 1912 dala v úterý ráno.
Kostel byl nyní usazen na novém a bezpečnějším místě v renovovaném centru Kiruny. Očekává se, že věřící se do něj vrátí na konci roku 2026, aby se opět posadili do původních dřevěných lavic. Kostel byl uzavřen pro veřejnost už před rokem, aby jej pracovníci mohli připravit na přesun, který trval dva dny.
Celou akci vysílala v přímém přenosu švédská veřejnoprávní televize SVT formátem takzvané slow TV. Přesun 672 tun těžké stavby pomocí obřích pojízdných plošin sledovala živě i britská stanice BBC.
Staré centrum města, kde 113 let starý kostel stál, ohrožují půdní trhliny poté, co se v okolí více než století těžila železná ruda. Nejsevernější švédské město bylo dosud známé právě hlavně svým těžebním průmyslem.
Ačkoli má církev v Kiruně v současné době dobré vztahy se Sámy, kteří v nejsevernější oblasti Švédska nad polárním kruhem žijí, historicky se švédská církev podílela na rasistické vládní kampani proti jedinému uznávanému domorodému obyvatelstvu Evropy, připomíná agentura AP.