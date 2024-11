Historik: Lidé vnímají Babiše a Trumpa jako divadlo. V předvolebních debatách se ale politika nevaří

Většinu veřejných sympatizantů Donalda Trumpa přirovnal teatrolog, divadelní historik a emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vladimír Just k novodobým apoštolům trhu a ideologům úspěchu. „Dneska se můžete nadít i toho, že naše nejpopulárnější komunistka se přizná, že je pro Trumpa,“ podotýká v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha/Moskva 21:04 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ačkoliv mediální prostor nyní ovládly americké prezidentské volby, Evropu stále nejvíce ovlivňuje ruská invaze na Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vladimír Just, teatrolog, divadelní historik, mediální kritik a esejista, emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

„Celá Evropa se tvářila: ‚Pojďme si promluvit s Putinem, s Putinem je třeba jednat.‘ Ano, jednalo se, ale druhý nebo třetí den platil pravý opak,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus teatrolog okolnosti před vypuknutím války na Ukrajině.

Přiznává, že sám vydal článek, ve kterém uvedl zaručené prognózy rusisty a historika, které tvrdily, že Putin žádný útok přes hranice na Ukrajinu nezahájí.

Just poukazuje na konflikty v Čečensku, Grozném a dalších oblastech a říká, že se tam neodehrálo nic jiného, než co se děje dnešním ukrajinským městům. „Ale říkali jsme si, že to je daleko a že se tam vždycky všichni mleli,“ komentuje.

Kam mohou Američané utéct po volbách? Pro Trumpovy příznivce je ideální Česko, píše Politico Číst článek

Vývoj směrem k válce považuje za vcelku logický, protože ruský prezident Vladimir Putin je silný vůdce. „On udělal pořádek. Vždyť tam byl nepořádek. Jelcin prochlastával celou federaci a přišel Putin, panečku, a už to jelo,“ popisuje. „A všechno jako na drátku směřovalo k tomu, kde je to dnes.“

Teatrolog dodává, že vnímá trajektorii, kdy Rusko učiní svůj další krok a následně čeká, jaká bude reakce Evropy a Spojených států. A právě postoje USA budou do budoucna nejisté, jelikož prezidentské volby vyhrál Donald Trump.

‚Zdařilá operace‘

„Lidé Babiše, Trumpa a další chápou v předvolebních debatách jako divadlo. Jde o to, jak je kdo pokleslý, méně pokleslý, vypadá vzdělaně – ale tam se politika nevaří, jde o to zaujmout a třeba úplnou lží,“ hodnotí emeritní profesor.

32:40 V bezpečné Evropě si nemůžeme dovolit cítit se unavení. Na Majdanu se vám zastaví srdce, líčí Tabery Číst článek

Vysvětluje, že vláda lidi přesvědčovala o důležitosti ekonomiky, uzdravení financí a říkala jim, že podle postupu předchozí vlády by došlo k nárazu do zdi. „Ale já mám pocit, že se chovali podle vtipu: Operace se zdařila, pacient zemřel. A pacient je volič,“ říká Just.

Zdůrazňuje, že pro něj samotného je hlavní, aby vláda v programu nelhala a nevyužívala účelové nepravdy.

Problémů, které by mohly vést k selhání vlády, je podle teatrologa několik. „Nemůžu jmenovat všechny, ale to jediné, čím vláda voliče uspokojovala a uklidnila v této rozjitřené době, bylo, že se dokázala po většinu volebního období shodnout.“

Čeho by vláda dosáhla podle ideologie úspěchu? Proč se daří silným vůdcům? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus.