Historik: Příští papež bude nejspíš mimoevropský. Evropa negeneruje významnější duchovní impulzy

Letošní Velikonoční pondělí bylo pro katolíky dnem smutku, Svatý otec ve Vatikánu zemřel. Stolec je tedy prázdný a papež František v 88 letech opustil tento svět. František vedl katolickou církev od roku 2013. „Myslím si, že další papež bude opět mimoevropský, protože Evropa v současné době negeneruje významnější duchovní impulzy,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál církevní historik Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd. Rozhovor Praha/Vatikán 9:52 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za papeže Františka truchlí křesťané po celém světě, například na Filipínách | Foto: Eloisa Lopez | Zdroj: Reuters

V čem byl papež František v porovnání tedy se svými předchůdci výjimečný?

Myslím si, že to bylo hlavně díky té komunikaci, kterou vedl. On se snažil výrazně přiblížit obyčejným lidem. Snažil se s nimi také navázat kontakt, byl v tomto směru velice přirozený a současně se snažil velmi důrazně prosazovat sociální akcenty v rámci svého pontifikátu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s církevním historikem Jaroslavem Šebkem

Takže si myslím, že to byly takové jeho charakteristické rysy, a myslím si, že toto se pak všechno promítalo i do jeho konkrétních reformních kroků.

Takže z vašeho pohledu ty snahy byly naplněny?

Samozřejmě že je to všechno běh na dlouhou trať. On některým reformám, dá se říct, jenom pootevřel dveře. Budeme samozřejmě zvědaví na to, jakým způsobem se církev bude vyvíjet dále v rámci jeho nástupce.

Připomněl jste reformy. On papež František nechal reformovat i pravidla pro konání papežských pohřbů. Pietní obřady by měly být střídmější. Co si pod tím tedy máme představit?

Tak například to, že se nebude ukládat do tří rakví, jak bylo zvykem, ale pouze do jedné, která bude vyložena zinkem.

Papež by nechtěl, aby jeho nástupce zapomněl na chudé. Favorit je z Filipín, tvrdí církevní expert Číst článek

Pak i to, že všichni jeho předchůdci byli vystaveni na katafalku v Apoštolském paláci. Toto také zmizelo, protože papež byl večer uložen do rakve, která pak bude přenesena přímo do Svatopetrské baziliky, kde se s ní budou moci věřící rozloučit.

Oblíbený u lidí

Jak byl František přijímán věřícími?

Myslím si, že právě obyčejnými lidmi byl papež přijímán velice srdečně právě pro ten normální, spontánní a nonkomforní způsob komunikace. Ale některými lidmi byl zase kritizován právě proto, že byl příliš otevřený. Někteří kardinálové ho samozřejmě kritizovali i třeba za jeho teologii.

Můžeme vnímat třeba určitý přesah jeho činů, konání a vnímání i mimo komunitu věřících, k lidem nevěřícím?

Řekl bych, že dokonce i lidem, kteří nebyli katolíky, mám na mysli třeba křesťany jiných konfesí, byl velice sympatický. Moji evangeličtí přátelé říkali, že to je první papež, kterého mají rádi.

6:39 Papež František neměl moc rád Vatikán. Nebydlel ani v Apoštolském paláci, popisuje kněz Ženíšek Číst článek

A přesahoval i do sekulárního prostoru, protože byl vnímán také svým způsobem jako významný globální hráč. Byl určitou morální autoritou, která se snažila vstupovat do řešení různých konfliktů. Samozřejmě někdy úspěšně, někdy méně úspěšně.

Za několik dnů se začne řešit otázka Františkova nástupce. Už teď se probírá mezi jakýmisi favority, kde jsou například maďarský, filipínský nebo třeba maltský kardinál. Jak to vidíte vy? František byl mimoevropský papež. Je teď tedy na řadě Evropa, Afrika, Asie, nebo toto nehraje roli?

Myslím si tedy spíš, že opět bude papež mimo Evropu, protože upřímně, ona Evropa v současné době negeneruje nějaké významnější duchovní impulzy.

Já jsem skeptik z hlediska toho, že by se prosadil maďarský kardinál, protože ten patří k opravdu velmi silně konzervativnímu křídlu. A kardinálský sbor byl významně ovlivněn volbami, výběrem papeže Františka, který si vybíral lidi, jež více odpovídali jeho naturelu.

Takže já bych řekl, že příští papež bude asi spíše buď kompromisní varianta, anebo člověk, který bude opět pokračovat v té františkovské linii.