Historik: S Alžbětou II. odchází stín britského impéria. Její monarchie je posledním dědictvím velké Evropy

Alžběta II. stala britskou královnou ve 20 letech po smrti svého otce Jiřího VI. Na královskou funkci se však dlouhodobě připravovala a od počátku 50. let již přebírala pravomoci svého otce, jak vysvětluje pro Radiožurnál Jan Županič z Historického ústavu Akademie věd ČR. Shrnuje i milníky její vlády a dopad na Velkou Británii a okolní svět. Rozhovor Praha 10:15 9. září 2022

O co Velká Británie s odchodem královny Alžběty II. z vašeho pohledu přichází?

Přichází především o symbol, který spojoval britské dějiny starší éry – té imperiální Británie, s moderním státem 21. století. Její otec byl posledním indickým císařem a v podstatě za Alžběty došlo k rozkladu britského impéria, které zahrnovalo velkou část dnešní planety. Ona byla skutečně onou poslední velkou světovou panovnici v dějinách.

Když mluvíme o jejích začátcích, pojďme připomenout okolnosti jejího nástupu na trůn. Byla ve věku 20 let na panovnickou roli Alžběta II. připravena?

Ona na to byla připravována dlouhodobě, protože její otec byl vážně nemocný. Trpěl psychickými poruchami, depresemi a vyčerpáním spojenými s jeho nástupem na trůn – s druhou světovou válku a podobně. Byl ale také těžký kuřák, takže se u něj už na konci 40. let projevily poměrně závažné zdravotní komplikace, které se rozvinuly do rakoviny plic. Od počátku 50. let, konkrétně od roku 1951 tak Alžběta přebírala jeho pravomoci.

Co byly nejdůležitější momenty její vlády? A jaké byly milníky?

Nepochybně se jedná o rozpad britského impéria započatý už za vlády jejího otce. Za vlády Alžběty II. došlo k rozpadu koloniálních států a ztrátu držav v Africe, v Asii a o budování Commonwealthu. Milníky světových dějin byly Falklandská válka, pád Železné opony aj. K tomu musíme přičíst i krize v rodině.

Jednou z rodinných krizí byla tragická smrt její snachy princezny Diany. Je to tak?

V podstatě ano. Její smrt byla spojena s celou řadou spekulací – kdo v tom měl na prsty apod. Jednalo se ale i o problémy jejích dětí, například prince Edwarda nebo Prince Andrewa.

V době skonu princezny Diany měla Alžběta II. nejnižší podporu mezi britskou veřejností. Tento trend ale dokázala zvrátit. Jaký byl její půvab pro Brity?

Alžběta symbolizovala kontinuitu a jistotu v dramaticky se měnícím světě. To znamená, že zůstávala neustále stejná. Když odhlédneme od toho, že nepodléhala různým módním výstřelkům, tak samozřejmě vždycky zůstával pilířem britské monarchie.

Velmi výrazně zastávala stanovisko, že nebude aktivně zasahovat do politiky, i když samozřejmě svoje názory dávala určitým způsobem znát. Pro Brity představovala jistý pilíř, okolo kterého se odvíjely jejich životy.

Musíme vzít v úvahu, že vládla 70 let, což je v podstatě delší doba, než jakou zažila většina obyvatel Evropy. To znamená, že většina Britů si nedovede představit Británii právy bez královny Alžběty, protože nikoho jiného nezažila. To tady v britských dějinách podstatě ještě nebylo.

Jak se proměnila britská šlechta během panování Alžběty II?

Šlechta se modernizovala v podstatě jako celý svět. Problém byl v tom, že se musela napasovat na demokratické tendence, které se v celé společnosti prosazovali už od I. světové války.

Britská šlechta jako taková sice zůstala zachována, ale britští panovníci už neudílí dědičné šlechtické tituly. To znamená, že všechny osoby, které jsou v Británii nyní povýšeny do šlechtického stavu, získávají pouze tituly osobní, které vyhasnou s jejich smrtí.

Posledním britským dědičným šlechticem byl manžel Margaret Thatcherové Denis Thatcher, který dostal titul baroneta v roce 2001. Od té doby k takovému případu nedošlo.

Dánská královna Margaret II. uvedla, že Alžběta II. pro ni osobně byla mimořádně důležitá. Označila ji za majestátní figuru a inspiraci pro všechny královské rodiny. Kam až sahal Alžbětin vliv v evropských šlechtických rodech?

Netuším, jestli Alžběta ovlivňovala životy šlechtických domů. Slova královny Margaret mohla být dána tím, že byly úzkém příbuzenském vztahu. Její manžel Philip, vévoda z Edinburghu, byl sice řecký princ, ale řecká dynastie byla mladší linií dánského panovnického rodu. To znamená, že ony byly vzdálené sestřenice.

Důležité je spíše to, že Británie a britská monarchie je v podstatě posledním dědictvím velké Evropy, která zaniká za I. světové války. V té době mizí tři velká císařství – Německo, Rakousko-Uhersko a Rusko a zůstává na světě pouze Velká Británie. A stín toho britského impéria odchází s Alžbětou.

Dá se vůbec odpovědět na otázku, jestli se skonem Alžběty II. není britská monarchie v ohrožení?

Nedomnívám se, že by to byl případ na Britských ostrovech. Jiná otázka je samozřejmě budoucnost Commonwealthu jako takového, například Kanady nebo Austrálie, kde určité republikánské tendence jsou. To nám ale samozřejmě ukáže až budoucnost a především kroky nového britského krále Karla III.