‚Začal na mě padat strop.‘ Ukrajinské centrum pro pacienty s HIV zdevastovaly ruské rakety

Několik desítek metrů od místa dopadu ruských raket je domek, ve kterém přijímali pacienty HIV pozitivní z celé východní Ukrajiny. Podávali jim informace, rozváželi je po nemocnicích, protože potřebovali své léky. Ale teď už to není možné, dům je poničený.

Toto centrum Cesta života vede již několik let Světlana Nikolajevna Kaliničenková. Nyní se pokouší uklidit spoušť, kterou po sobě zanechal dopad ruské rakety v okolí.

„Měli jsme tu přijmout lidi na terapii, po které je posíláme na léčení do zahraničí, ale vidíte sami, co se stalo. Telefonovali jsme do hlavní kanceláře v Kyjevě, aby nám nějak pomohli, ale tam teď také nikdo není. Všichni se rozprchli a brání hlavní město. A u nás je všechno rozbité,“ říká pro Radiožurnál.

Za poslední měsíc tady registrovali 45 nových případů HIV v Dnipru. Otestují je a dají jim 200 hřiven, tedy asi 130 korun. Poté je odkážou na pomoc v nemocnicích, které jsou ale nyní přeplněné raněnými. Dostanou také informace, kde v zahraničí mohou dostat antivirovou terapii, kterou potřebují.

„Začal na mě padat strop, ale stačila jsem seskočit z postele a utéct," popisuje paní Světlana, co se dělo oné noci, kdy ji probudily výbuchy

Rozhovor v metru

Městem se rozezněly sirény. Rozhovor s paní Světlanou proto pokračoval v metru, které bylo široko daleko jediným bezpečným místem. Světlana popsala, co se dělo oné noci, kdy ji probudily výbuchy.

„Začal na mě padat strop, ale stačila jsem seskočit z postele a utéct. Začala jsem křičet: ‚Bombardují nás‘, aby ti dva chlapci, kteří u nás v centru nocovali, rychle utekli. Tlaková vlna vyrazila dveře do jejich pokoje. Všichni jsme seběhli do stanice metra. Po třetím výbuchu jsme se vrátili a viděli jsme, že jedna stěna se zřítila a tlaková vlna vyrazila 12 oken.“

Světlana a její spolupracovníci hned začali poničenou budovu uklízet a opravovat. Ona sama je HIV pozitivní od roku 1992, a proto lépe než jiní chápe, že centrum pro pacienty s HIV musí znovu otevřít, a to co nejdřív. Je to pro ně doslova životně důležité.

Na Ukrajině je více než šestnáctkrát vyšší incidence HIV než v České republice, v roce 2020 byla asi 37 případů na 100 tisíc obyvatel. V Česku bylo loni zachyceno asi 220 nových případů nákazy HIV, cizinci z nich tvořili více než 40 procent. Ukrajinců bylo 38, tedy asi 16 procent.

Nemocným HIV zde podávali informace a rozváželi je po nemocnicích, protože potřebovali své léky. Ale teď už to není možné, dům je poničený.