Somálsko, Keňa a Etiopie jsou na pokraji hladomoru. Ke konci roku může zemřít 2500 lidí denně, tvrdí OSN

Somálsko, ale taky velká část Keni a Etiopie čelí nejhoršímu suchu za posledních 40 let. V některých částech těchto tří zemí nenastalo období dešťů už pět sezón. Organizace spojených národů varovala (OSN), že ke konci roku by hlady mohl zemřít jeden člověk každých 36 vteřin. Denně by tak zemřelo skoro 2500 lidí.

Mezi hlavní příčinu kritického nedostatku potravin v Somálsku a velké části Keni a Etiopie patří sucho. To decimuje nejen vlastní domácí úrodu, ale taky pastvu pro dobytek.

Pastevci v zemích regionu Africký roh přicházejí nejen o krávy, ale v ohrožení jsou i stáda velbloudů, což jsou jinak velmi odolná zvířata a Somálsko je na jejich chovu ekonomicky závislé.

Sucho však není jediným faktorem, který hraje roli v potravinové krizi. Vliv měla také blokáda ukrajinských přístavů. Na dovoz ukrajinského obilí spoléhá hned několik afrických zemí, pro některé státy představuje až 80 procent zásob obilí.

Ruskou blokádu lodí se nakonec díky tureckému vyjednávaní podařilo prolomit, první lodě z Černomořských přístavů dorazily do Afriky v srpnu. Byla to první dodávka od ruské invaze na Ukrajinu v únoru, kontinent byl tedy šest měsíců bez zásobování.

Dlouhý výpadek vedl k tomu, že ceny potravin vystoupaly často na úroveň, kdy si je obyčejní lidé už nemohli dovolit, což ještě zhoršilo potravinovou nestabilitu v regionu.

‚Ani pět kilo‘

Podle červnové zprávy OSN a Organizace pro potraviny a zemědělství hlad oproti loňskému roku ohrožuje o 40 procent více dětí, které jsou mladší pěti let. Zpráva však mapuje situaci pouze v Somálsku.

BBC zveřejňuje případy, kdy se rodičům daří dopravit děti do nemocnic nebo nutričních center. V nemocnicích končí dvouleté děti, které nemají ani pět kilo. To byl případ chlapce Abdiwaliho, jehož rodina přišla kvůli suchu o čtyřicetihlavé stádo krav. Z poměrně majetné rodiny se tak stali chudáci. Abdiwali nakonec v nemocnici zemřel na selhání organismu.

Zdravotníci z nutričních center už v září oznámili, že zaznamenali 700 dětí, které zemřely na podvýživu. Zároveň varovali, že mrtvých dětí je pravděpodobně mnohem víc, protože některé zemřou už po cestě, nejsou tak nikde registrované.

Vnitřní vysídlení

Kvůli nedostatku potravin, vymírajícímu dobytku ale i vysychajícím zdrojům vody se dala v Somálsku do pohybu velká masa lidí. Poslední zpráva OSN uvádí, že do 9. března tohoto roku to bylo 670 tisíc lidí. Podle posledních odhadů už je lidí na pochodu milion.

Vznikají tak tábory pro vnitřně vysídlené, které ale představují další zátěž pro oblasti, kde se vytváří. Ty by bez vysídlených lidí ještě zvládly uživit své stávající obyvatele, ale pokud tam počet lidí naroste o tisíce a desetitisíce, zásobování se zhroutí.

Nemluvě o tlaku na tamní hygienická zařízení, vodní zdroje, ale i nemocnice, které se teď plní dětskými pacienty. Například na dětském oddělení nemocnice ve městě Dollow, kde je 17 lůžek, leží aktuálně 17 dětí v těch nejtěžších stadiích podvýživy.

Místa na oddělení však nestačí. BBC upozorňuje, že nejen tahle nemocnice, ale i další čelí obrovskému tlaku nově příchozích.

V prostorách nemocnice obvykle čekají další stovky žen, jejichž děti jsou odkázané jen na mateřské mléko.

Podle odhadů OSN bude v příštích měsících potřebovat potravinovou pomoc asi 6,7 milionu obyvatel, což je 40 procent tamní populace, 300 tisíc z nich pak bude čelit hladomoru.