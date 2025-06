Hladík: Další repatriační let pro Čechy v Izraeli není jistý. U krajanů v Íránu je to ještě komplikovanější

Konflikt mezi Izraelem a Íránem nekončí, obě strany na sebe stále navzájem útočí. V obou zemích jsou také Češi. Zatím se jich z Izraele podařilo dostat do Prahy 66. V Izraeli jsou ale ještě další čeští zájemci o repatriaci a stejně tak v Íránu, říká pro Radiožurnál Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky na ministerstvu zahraničí. Rozhovor Praha/Tel Aviv/Teherán 15:00 17. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tel Aviv po nočním íránském útoku, 16. června 2025 | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Pane Hladíku, je už jasné, jestli Česko vyšle ještě další letoun, který by přivezl české občany z Izraele?

Ne, zatím to není jasné. My samozřejmě dále evidujeme zájemce, kterých je v řádu desítek, ale teď řešíme, protože je stále uzavřen vzdušný prostor státu Izrael, kdo z těch lidí by byl ochoten absolvovat tu cestu po zemi, zda je to možné, zda je to bezpečné. Ta situace se vyvíjí doslova každou hodinu. To znamená, pro tuto chvíli ne, zatím monitorujeme situace a registrujeme zájemce.

Kdyby museli odjet po zemi do té sousední země, jak to bylo teď, tak tu cestu také organizuje ministerstvo zahraničí?

Já nemohu právě s ohledem na bezpečnost i budoucích repatriovaných občanů jít úplně do detailu. Mohu ale říci, že jak s cestou na egyptsko-izraelské hranice, tak potom s cestou dál pomáhaly oba zastupitelské úřady, jak ten náš v Tel Avivu, tak ten v Káhiře. Věřte mi, že od té noci ze čtvrtka na pátek nejenom naši kolegové na zastupitelských úřadech, ale ani my tady v ústředí jsme toho příliš nenaspali a řešíme to opravdu intenzivně.

Jaká je situace českých občanů v Íránu? Obrátil se někdo o pomoc na českou ambasádu v Teheránu?

Tam je situace ještě daleko komplikovanější. Evidujeme zejména lidi, kteří jsou dlouhodobě v Íránské islámské republice. Nicméně vzhledem k probíhajícím kinetickým útokům Izraele a k tomu, že ta situace se také vyvíjí z hodiny na hodinu, tak tam usilujeme zejména o koordinaci i s dalšími evropskými státy.

V Teheránu není zastoupení EU, takže stejně jako jsme to v roce 2022 vedli my, tak to tam teď vedou Poláci. Dneska (v úterý – pozn. red.) proběhlo přes videokonferenci jednání všech ministrů zahraničních věcí. Náš pan ministr Lipavský právě otázku koordinace případné evakuace vznášel, o to teď usilujeme v Íránu.

Můžete říct, kolik lidí se na českou ambasádu obrátilo s tím, že by potřebovali buď nějakou pomoc, anebo by chtěli dokonce opustit zemi?

Nezlobte se, to jsou věci, které z bezpečnostních důvodů nesdělujeme. Jak říkám, evidujeme nižší desítky obyvatel, kteří jsou v Íránu dlouhodobě. Nezapomínejme ale také na to, že tam máme vlastní zaměstnance a rodinné příslušníky. Takže řešíme to, ale do detailu teďka bohužel jít opravdu nemohu.

Izraelská armáda v pondělí vydala varování obyvatelům Teheránu, aby evakuovali část centra své metropole. Nevím znovu, jestli můžete do detailů odpovědět, ale jde mi o to, jestli český velvyslanec zůstává v Íránu, nebo se také chystá opustit zemi?

Pro tuto chvíli zůstává a věřte mi, otázka dalšího působení jak našich lidí, tak starost o české občany, je předmětem jednání. Ta probíhají jak mezi resorty na české straně, tak jsme samozřejmě v kontaktu se všemi zainteresovanými stranami.

Pokud máte informace od pana velvyslance v Teheránu, zažili tam nějaké útoky přímo na Teherán?

Zažili, k těm útokům dochází, je to opravdu v jejich fyzické blízkosti. Ale pan velvyslanec i všichni zaměstnanci zastupitelského úřadu jsou v tuto chvíli v bezpečí a v pořádku.

Americký prezident Trump předčasně opustil summit skupiny zemí G7. Podle tisku odjel kvůli situaci na Blízkém východě. On sám ale napsal, že z Kanady kvůli snahám zajistit příměří mezi Íránem a Izraelem neodjel. Trump navíc na své sociální síti vyzval k okamžité evakuaci Teheránu znovu. Tak jak si překládáte jeho výzvu? Co může jeho odjezd do Spojených států znamenat?

Ono to vyvolalo celou řadu spekulací, včetně těch alarmistických, že Spojené státy se zapojí přímo do vojenských akcí. Víme, že Spojené státy americké jsou v oblasti vojensky přítomny, a myslím si, že to vyhodnocují.

Ale jak jsme to měli možnost sledovat od dubna letošního roku, tak americká strana upřednostňovala ve vztahu k Íránu a k jeho jadernému programu nějaká vyjednávání, která opravdu probíhala. Myslím si, že minimálně pro tuto chvíli se na tom nic nemění.

Ale samozřejmě ta situace v regionu je natolik fluidní a vyvíjí se tak rychle, že se to může změnit jenom v důsledku jednoho útoku, selhání jednotlivce. Je to opravdu situace, která se vyvíjí ani ne z hodiny na hodinu, ale z minuty na minutu.

Agentura Reuters informovala, že Írán požádal Katar, Saúdskou Arábii a Omán, aby se pokusily přimět šéfa Bílého domu využít jeho vliv na Izrael s cílem získat souhlas židovského státu s uzavřením příměří. Je jasné, jak dlouho chce Izrael na Írán útočit, kdy bude mít tzv. splněno?

Já bych odkázal na historii Izraele. Není to poprvé, co zasahuje tzv. preemptivně nebo preventivně, když má pocit, že by mohlo dojít k vitálnímu ohrožení jeho bezpečnosti. Ať už to byl irácký reaktor v Osiraku v 80. letech, nebo pozdější zásahy proti zařízením v Sýrii.

Já si myslím, že to je na vyhodnocení izraelských bezpečnostních složek. Musí dospět k názoru, že se jim podařilo nějakým způsobem zásadně zpomalit weaponizaci, to znamená ten proces, kdy by Írán byl schopen se dostat k jaderné zbrani. Všichni lídři G7 se v Kanadě shodli na tom, že je to to největší nebezpečí.