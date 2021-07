První válka o vodu je nepříjemně blízko, píše komentátor britského deníku The Times

Spory o vodní zdroje se vedou po celá staletí, ať už je řeč o Nilu, Eufratu nebo Mekongu. Rozepře se ale dosud pokaždé podařilo zastavit krátce před vypuknutím obrovské války. Dopady klimatických změn by ale mohly mít za následek, že se první otevřená válka o vodu od dob Mezopotámie rozhoří co nevidět, upozorňuje list The Times. Addis Abeba/Káhira 11:05 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 6. Nil u Wad Ben Naga | Foto: Naďa Reviláková

Scénáře jsou podle komentátorů Timesů v podstatě dva. Ten první by nastal při nezvládnutí situace a paniky ze stoupajícího moře. Na 150 milionů lidí žije pod úrovní jeho hladiny a to je masa, která může při útěku vyvolat velkou nestabilitu.

Poslechněte si přehled zahraničního tisku. O Simone Bilesové, možné první válce o vodu a cestování do USA

Před pár lety to dobře vystihl maledivský prezident, když kolegům ze zemí s vysokým podílem emisí skleníkových plynů řekl, že buď drasticky omezí emise, aby se moře tolik nezvedlo, nebo u svých břehů přivítají Maledivany, až se jejich ostrovy potopí.

Něco takového snad zůstane fikcí, doufá komentátor deníku The Times. Pravděpodobnější je podle něj jiný vývoj.

Egyptský lídr Abdal Fatáh Sísí nedávno pohrozil vojenským zásahem, pokud obrovská etiopská přehrada omezí tok Nilu v Egyptě. Sísí má strach z nedostatku pitné vody pro rostoucí egyptskou populaci. Jeho etiopský protějšek Abiy Ahmed ale hodlá vodní dílo dokončit a říká, že jestli bude potřeba jít do války, bude připravený.

Válka mezi Etiopií a Egyptem by byla strašlivá, předvídá komentář. Snahy o diplomatické řešení situace pokračují, ale i když se podaří neshody nějak zahladit, jádro problému to nevyřeší.

S malou zásobou vody se potýká také Sýrie, farmáři v Iráku ze stejného důvodu přicházejí o letní úrodu. Ceny potravin na Blízkém východě podle OSN téměř dosáhly hladiny z počátku roku 2011. To by mělo být dostatečné varování, protože to byl jeden ze spouštěčů Arabského jara, uzavírá komentář The Times.