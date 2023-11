Kdo se nebojí, nikdy nemůže být odvážný, řekl během ruského dronového útoku předseda Senátu Vystrčil

V sobotu krátce po páté hodině začal nebývale silný dronový útok. Pokračoval přes dvě hodiny a Kyjevská protivzdušná obrana sestřelila více než 40 ruských dronů kamikadze.

Parlamentní a senátní delegace vedená předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) právě dorazila do Kyjeva. Bohužel za stále trvajícího leteckého poplachu, který byl vyhlášený už v noci.

Z nádraží delegace odjíždí do hotelu, kde pravděpodobně stráví nějakou dobu v krytu, dokud nebude zrušený letecký poplach, a potom se vydá na pietní místo do památníku obětí Hladomoru.

V průběhu dne má také na programu setkání v parlamentu se svými kolegy. Do Kyjeva přijeli předsedové parlamentu Belgie, Finska a dalších zemí, které vyslaly své zástupce. Všechny tyto parlamenty přijaly deklaraci o tom, že Hladomor na Ukrajině byl genocidou.

Delegace je teď v krytu pod jedním z kyjevských hotelů, kde čeká, až skončí vzdušný poplach.

„Já právě ne,“ odpovídá Pekarová Adamová na otázku, zda po cestě slyšeli výbuchy.

„Slyšeli jsme ve vlaku, jak to bouchá. Ale vypadalo to, že to bude větší, než to nakonec bylo, když jsme přijeli,“ doplnil ji Vystrčil.

Předseda Senátu přiznává, že má strach. „Kdo se nebojí nebo říká, že nemá strach, tak potom nikdy nemůže být odvážný. Odvaha je, když překonáváte strach. Kdo se nebojí, je blázen. Mít z něčeho strach je přirozená součást našeho života. I když se na to dá trochu zvyknout, viděli jsme, jak Kyjevané i během poplachu chodí po ulicích, protože jsou v situaci, že když chtějí žít trochu normálně, tak je to s rizikem,“ vypráví Vystrčil.

Proč útočí, je zřejmé

Tentokrát to přitom bylo trochu silnější. „Naši kolegové z ambasády, kterým patří obdiv, také říkali, že to bylo silnější než obvykle. Domněnka, proč tomu tak je, je zřejmá. Čtvrtou sobotu v listopadu si Ukrajinci každý rok připomínají Hladomor, který způsobil Stalin, a letos je to 90 let. Není to poprvé, co je Rusko agresorem,“ řekl předseda Senátu.

„Připomínáme si tady Hladomor, který před více než 90 lety byl jednou z tragických událostí v kapitole dějin Ukrajiny, chceme tím poukázat na to, že dnes dochází k úplně stejnému cíli ze strany Ruska – zničit ukrajinský národ,“ doplnila jej předsedkyně Sněmovny.

K památníku obětem Hladomoru přijel i prezident Volodymyr Zelenskyj, poklonil se i s manželkou památce milionů Ukrajinců, za ním pak vojenské delegace, včetně nejvyššího velení ukrajinské armády a zahraniční hosté. Nebyly žádné projevy, jen zvuky zvonů, mlčení a potom odchod do muzea Hladomoru.

U zdi Michajlovského kláštera položila česká delegace květiny a svíčku před fotografiemi zahynulých obránců Ukrajiny od roku 2014 až po rok 2023.

