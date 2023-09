Šéf Hlasu Pellegrini balancuje mezi znepřátelenými stranami. S kým by raději spolupracoval, neprozradil

Slováci volí v parlamentních volbách, kde kandiduje celkem 25 uskupení. Favority jsou Smer a Progresivní Slovensko, avšak o úspěšném sestavení vlády může rozhodnou někdo jiný. Předvolební průzkumy slibují souboj Smeru a Progresivního Slovenska a výsledek voleb může být velmi těsný. K dosažení většiny bude nejspíš nutná spolupráce se stranou Hlas expremiéra Petra Pellegriniho. Od stálého zpravodaje Bratislava 12:00 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenští expremiéři Robert Fico (vlevo) a Petr Pellegrini (vpravo) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Hlas jako téměř jediná strana dělá klasické předvolební akce na náměstích. Kampaň je postavená kolem šéfa strany Petra Pellegriniho. Pojmenovali ji Pelleton po Slovensku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Slovenský Hlas Petra Pellegriniho

Místo guláše rozdávají palačinky a Pellegriniho knihu. Slibuje v ní silný stát, nabízí zkušenosti a slušnost.

Šéf Hlasu vystavil stop nelegálním migrantům. Ohlašuje kroky, kterými stát zlevní energie a potraviny. Rétoricky chvílemi připomíná svého někdejšího stranického šéfa Roberta Fica.

Pellegriniho Hlas je v průzkumech s odstupem třetí za Smerem a Progresivním Slovenskem, kteří svádí boj o prvenství. S kým by raději vládl, neřekl. Jeho voliči se neshodují.

V posledních dnech Pellegrini říká, že ideologicky má blíž ke Smeru a případnou vládu Progresivního Slovenska označuje za experiment.

V poslední Superdebatě na #ta3 se utkali lídři Robert Fico (Směr-SSD), Michal Šimečka (PS), Peter Pellegrini (Hlas-SD), Richard Sulík (SASKA) a Milan Uhrík (Republika). #SlovenskeVolby

Celá debata: https://t.co/P1KPGMGVGL

Nejzajímavější sekvence cca 9min: https://t.co/V5otQoKSwe pic.twitter.com/HSBte0mYWl — Karel Peka (@karelpeka) September 27, 2023

Pellegrini nahradil Roberta Fica v čele vlády v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka. O dva roky později Smer ve volbách propadl. Pellegrini ze strany odešel a založil sociálnědemokratický Hlas.

‚Progresivní Slovensko jako naši Piráti.‘ Babiš se opřel do kolegy z frakce v europarlamentu, kde je i ANO Číst článek

„Jednoduše se rozhodl tak, že chce ještě v politice zůstat a spojení s Robertem Ficem bylo tak moc toxické, že se rozhodl, že se odtrhne,“ popisuje politolog Grigorij Mesežnikov z Institutu pro veřejné otázky.

Pellegrini s sebou vzal i poslance, kteří byly vždy blízcí Robertu Ficovi. Právě oni teď mohou výrazně ovlivnit jeho povolební rozhodování.

„Asi by chtěl jít s prozápadními progresivními stranami. Předpokládám, ale že se obává, že by si to neprosadil. Nechce vyvolat konflikt. Podle mě reálně hrozí, že kdyby začal spolupracovat s těmito stranami, tak by se po utvoření slovenského parlamentu část jeho poslanců zvedla a odešla ke Smeru,“ míní Mesežnikov.

Prezidentka Zuzana Čaputová slíbila pověřit sestavením vlády šéfa vítězné strany. Kdo bude vládnout, ale může v konečném důsledku určit, která strana dá lepší nabídku straně Hlas.