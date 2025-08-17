Hlas proti Směru. Na Slovensku se bojuje o guvernéra centrální banky, Fico tam chce svého ministra
Slovensko čekají bouřlivé měsíce. Premiér Robert Fico se snaží přimět guvernéra Slovenské národní banky Petera Kažimíra k demisi a dosadit na jeho místo současného ministra financí Ladislava Kamenického, píše evropská odnož serveru Politico, kterému to potvrdily čtyři zasvěcené zdroje. Kažimíra však podporuje prezident Peter Pellegrini a vládní strana Hlas, a tak se guvernér své pozice drží, přestože byl nedávno odsouzen za úplatkářství.
Na podzim má proběhnout zásadní jednání o snížení slovenského rozpočtového deficitu, druhého nejhoršího v eurozóně, a o tom, jak se vyhnout evropským sankcím. Bude to důležitý test Ficových politických schopností a důvěryhodnosti Slovenska na finančních trzích.
Tento úkol navíc komplikuje nepřátelství mezi Kažimírem a Ficem. Premiér považuje guvernéra za zrádce, který před pěti lety spolu s Pellegrinim rozdělil Ficovu stranu Směr.
Kažimírovi skončil oficiálně mandát 1. června, ale guvernér ve funkci zůstal na základě zákona z roku 2016, který mu to dovoluje až do jmenování nástupce.
Fico ho chce vystrnadit, ale Kažimíra podporuje jeho koaliční partner, strana Hlas, kterou guvernér spolu s Pellegrinim a dalšími zběhy z Ficova Směru založili v roce 2020. Hlas navíc tvrdí, že koaliční dohoda mu dává právo jmenovat guvernérova nástupce.
Fico doufá, že Hlas bude nucen ustoupit kvůli Kažimírově odsouzení. Soudce shledal, že Kažimír v roce 2016, kdy byl ministrem financí, nabídl úplatek daňovému úředníkovi, aby urychlil daňové kontroly společností svého známého. Byl odsouzen k pokutě ve výši 200 tisíc eur, nebo k ročnímu vězení.
Kažimír tvrdí, že je nevinen a rozsudek má politickou motivaci, a odvolal se k Nejvyššímu soudu, který má rozhodnout do roka.
Nejlépe placený úředník
Tento spor začal před sedmi lety, kdy se Ficův třetí kabinet rozpadal po vraždě novináře Jána Kuciaka, který vyšetřoval možné vazby mezi vládou a mafií z Kalábrie.
Kažimír měl tehdy v evropských politických kruzích dobrou pověst díky tvrdému postoji, který coby ministr financí v letech 2012 až 2019 zaujal k žádostem Řecka o finanční pomoc v době jeho dluhové krize.
Aby si zajistil budoucnost, Kažimír slíbil tehdejšímu guvernérovi Národní banky Jozefovi Makúchovi, že mu umožní druhé funkční období v centrální bance pod podmínkou, že mu Makúch před volbami v roce 2020 místo přenechá. Serveru Politico to řekli dva bývalí úředníci slovenské centrální banky.
Funkce guvernéra je nejlépe placenou pozicí ve státní správě a právo Evropské unie v podstatě znemožňuje vládám členských států jeho odvolání.
Strana Směr v roce 2020 skončila ve volbách až druhá. Skupina poslanců Směru pod vedením Pellegriniho stranu opustila a založila Hlas. Fico byl přesvědčen, že za rozkolem stojí Kažimír, který však žádnou aktivní roli nehrál.
Směr ztrácí
Patová situace může ještě nějakou dobu trvat. Směr je stále největší parlamentní stranou, takže je nepravděpodobné, že by Kažimírova žádost o opětovné jmenování získala souhlas parlamentu. A Fico zřejmě nebude prosazovat Kamenického jako Kažimírova nástupce, dokud nebude schválen rozpočet na příští rok.
V průzkumech se Směr už skoro rok umisťuje až za opoziční liberální stranou Progresivní Slovensko, a aby se udržel u moci, bude muset snižovat deficit opatrně.
Navíc sílí pochybnosti, zda se na funkci guvernéra hodí Kamenický. Podle jednoho nejmenovaného bankovního úředníka „Kamenického nezajímají veřejné finance ani centrální bankovnictví. Raději maluje“.
Obě strany by sice mohly uzavřít dohodu, která by pomohla uklidnit rozpočtová jednání, ale takové handlování už poškodilo pověst banky, cituje svůj nejmenovaný slovenský zdroj server Politico.
