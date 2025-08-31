Hlasování jen s voličskými průkazy a ne na dálku. Trump chce změnit proces amerických voleb

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se chystá vydat exekutivní nařízení vyžadující od každého voliče, aby se před hlasováním prokazoval voličským průkazem. Republikánský šéf Bílého domu na své síti Truth Social také napsal, že až na výjimky nemá být ve volbách v USA možné korespondenční hlasování.

Washington, D. C. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Manažeři voleb nasměrují voliče do jedné z hlasovacích budek, kde si mohou v soukromí lístky upravit

Manažeři voleb nasměrují voliče do jedné z hlasovacích budek, kde si mohou v soukromí lístky upravit | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Průkaz totožnosti voliče musí být součástí každého hlasování. Žádné výjimky! Vydám za tímto účelem exekutivní nařízení!!!“ uvedl Trump v příspěvku psaném částečně velkými písmeny. „Také žádné hlasování poštou, s výjimkou velmi nemocných a vojáků ze vzdálených oblastí. Používejte pouze papírové volební lístky!!!“ dodal americký prezident.

Američtí demokraté bilancují tragický rok 2024. Stáří Bidena a zda měl znovu kandidovat, zatím neřeší

Číst článek

Trump dlouhodobě zpochybňuje americký volební systém a nadále nepravdivě tvrdí, že jeho prohra v prezidentských volbách v roce 2020 s demokratem Joem Bidenem byla výsledkem rozsáhlých podvodů.

Prezident a jeho republikánští spojenci také vznášejí nepodložená tvrzení o rozsáhlém hlasování lidí, kteří nemají americké občanství, což se podle agentury Reuters stává jen zřídka.

Už léta Trump vyzývá také k ukončení elektronického sčítání hlasů a místo toho prosazuje používání papírových volebních lístků a ručního sčítání. Takový proces by byl podle volebních úředníků časově náročný, nákladný a mnohem méně přesný než strojové sčítání.

Začátkem srpna Trump slíbil, že před kongresovými volbami v polovině jeho volebního období v listopadu příštího roku vydá exekutivní příkaz k ukončení korespondenčního hlasování a volebních automatů.

I federální volby však organizují jednotlivé státy a není jasné, zda má prezident ústavní pravomoc taková opatření přijmout, poznamenal Reuters.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme