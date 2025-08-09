‚Hlavní je vyhlásit příměří před ústupky.‘ Evropané představili Vanceovi svůj plán pro příměří na Ukrajině

Zástupci evropských států na sobotním jednání o snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou představili vlastní plán postupu. Klíčové je podle dokumentu vyhlásit příměří před jakýmikoliv ústupky, píše deník The Wall Street Journal s odkazem na vlastní zdroj. Jednání se zúčastnili britský ministr zahraničí David Lammy, americký viceprezident J.D. Vance a poradci pro národní bezpečnost řady evropských států.

Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident J.D. Vance o den dříve jednali také v Sevenoaks

Britský ministr zahraničí David Lammy a americký viceprezident J.D. Vance o den dříve jednali také v Sevenoaks | Foto: Suzanne Plunkett/Pool | Zdroj: Reuters

Na schůzi evropští diplomaté podle zdroje listu The Wall Stret Journal představili vlastní plán jednání o ukončení války. Podle dokumentu je před přiznáním jakýchkoli ústupků Rusku nutné vyhlásit příměří. Eventuální územní ústupky musí být reciproční, musí je tedy udělat Ukrajina i Rusko. 

Plán také žádá silné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu včetně členství v NATO; Trump v minulosti dával najevo, že takový postup si nepřeje.

Zelenskyj večer uvedl, že schůzky, jejímž cílem bylo sjednotit postoje k dosažení příměří, se zúčastnili představitelé Británie, Spojených států, Francie, Německa, Itálie, Finska a Polska.

Setkání označil za konstruktivní, argumenty Kyjeva před páteční schůzkou Putina s Trumpem stejně jako upozornění na nebezpečí byly podle ukrajinského prezidenta vyslyšeny. Za klíčový prvek označil skutečnost, že cesta k míru může být vytyčena jen v souladu s názorem Ukrajiny.

S ukrajinským prezidentem v sobotu jednal po telefonu britský premiér Keir Starmer, kterému Zelenskyj na síti X poděkoval za podporu. „Sdílíme stejný názor na potřebu skutečně trvalého míru pro Ukrajinu,“ uvedl.

„Jsou zapotřebí jasné kroky a koordinace mezi námi a našimi partnery. Oceňujeme odhodlání Británie, Spojených států a všech partnerů ukončit tuto válku,“ dodal. Zelenskyj v sobotu mluvil i se španělským premiérem Pedrem Sánchezem.

Trump v sobotu oznámil, že se příští pátek sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem k jednání o situaci na Ukrajině. Podle serveru Axios se Kyjev a některé členské země NATO obávají, že Trump by mohl souhlasit s Putinovými návrhy na ukončení války s Ukrajinou, aniž by zohlednil jejich stanoviska,

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014. Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran.“

Zelenskyj v sobotu také uvedl, že Ukrajina nemůže porušit ústavní principy týkající se jejího území. Podle ukrajinské ústavy je ukrajinské území v rámci stávajících hranic nedělitelné a nedotknutelné.

